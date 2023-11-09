İbrahim Yıldız: Kaostan çıkış arayışı Kulüpler Birliği, Türk futbolunda yaşanan sorunlarla ilgili bugün toplanacak. Toplantıda TFF'nin MHK için yeniden yapılanma önerisi de değerlendirilecek. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, toplantının gündemini kaleme aldı

Türk futbolu teknik, taktik, performans, güzel oyun, kalite tartışmalarını bir yana bırakıp hakem hatalarına odaklandı.

Neredeyse her maçın ardından yapılan eleştiriler giderek “hakarete” vardı.

Başta yöneticiler ve teknik adamlar sahada ki hakemler ve VAR uygulamalarından yakındılar. Yakınıyorlar.

Yalnız Süper Lig’de değil alt liglerde de aynı yakınmalar sürüyor.

Hakemlerin başarısız olduğu, atamaların yanlı ve tutarsızlığı sık sık gündeme geliyor. Dürüst, şeffaf ve adil yönetim beklentisi en çok dile getirilen umut olarak manşetleri süslüyor. Futbol Federasyonu’na yapılan çağrı da, soruna bir çare bulunması ve kaos ortamından çıkılması isteniyor. REKLAM

Elbette, asıl hedef Merkez Hakem Komitesi. Sürekli değişen, ancak aşağı yukarı aynı isimlerden oluşan MHK bir türlü bu çalkantıyı gideremedi. Bazı kulüp yöneticileri isim vererek, bazıları bir kentin ağırlığını öne sürerek kanayan yaranın bir an önce durdurulmasını istiyor.

Tartışmaların alevlendiği, son haftanın ardından Kulüpler Birliği’nin bazı üyeleri acil toplantı talebini Başkan Ali Koç’a iletti. Perşembe günü (bugün) yapılacak toplantı da salt hakem hataları değil, bir çok konunun da gündeme alınması bekleniyor. Kulüpler Birliği toplantısında, naklen yayın ihalesi, E bilet uygulaması, şampiyonluk gelirlerinin 20 takıma eşit pay edilmesi de masada yer alacak.

FEDERASYONDAN DEĞİŞİKLİK ÇIKIŞI Bilindiği gibi, eleştirileri haklı bulan Futbol Federasyonu Başkanı, MHK konusunda önemli adımlar atılacağını açıkladı. Futbolun kalitesini etkileyen, hakem hatalarını gidermek amacıyla MHK’nın yeniden yapılanacağını söyleyen Büyükekşi köklü bir değişim içini 3 maddelik bir yol haritası açıkladı. Yeniden oluşturulacak MHK’nın 3 üyesini Futbol Federasyonu , 3 üyesini Kulüpler Birliği belirleyecek. Bir üye ise saygın bir yabancı isimden oluşacak.

Kaos ortamından çıkış olarak düşünülen bu planla birlikte; hakem atamaları, klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili tartışmaların giderilmesi amaçlanıyor. Bugün yapılacak Kulüpler Birliği toplantısında bu önerinin nasıl değerlendirileceğini hep birlikte göreceğiz.