Avcılar'da metrobüs turnikeleri arızalandı, durakta yoğunluk oluştu
İstanbul Avcılar'da metrobüs durağında akılalmaz bir görüntü ortaya çıktı. Turnikelerin arıza yapmasından dolayı durakta yoğunluk oluştu. 1 buçuk saat süren sorunun ardından turnikelerin yeniden çalışmaya başlamasıyla yoğunluk azalmaya başladı
Avcılar'da metrobüs durağındaki turnikelerin bir kısmında arıza meydana geldi.
DHA'da yer alan habere göre yolcular geçiş yapamayınca, yaklaşık 1.5 saat süreyle turnikenin önünde yoğunluk oluştu.
Avcılar Merkez Üniversitesi Kampüsü durağındaki turnike sisteminde, sabah 07.30 sıralarında arıza meydana geldi.
Arıza nedeniyle turnikelerin büyük kısmı devre dışı kaldı.Sabah, metrobüse binmek üzere gelenler, turnikelerin önünde giderek artan yoğunlukla karşılaştı.
Metrobüslerle Avcılar´a gelenler de kalabalıktan turnikeleri geçmekte zorlandı.
Arızaya müdahale eden görevlilerin çalışmasının ardından saat 09.00 sıralarında turnikeler yeniden çalışmaya başladı.
Uzun süre turnikelerin önünde geçmek için bekleyenler, duruma tepki gösterdi.
Ümraniye'de, kayganlaşan yolda virajı alamayan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü kaldırıma çıkarak, duvara çarptı.
AA'da yer alan habere göre "136-B" numaralı "Türk Alman Üniversitesi-Kavacık/Hekimbaşı" seferini yapan özel halk otobüsü, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı.
Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarındaki duvara çarpıp, durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İETT şoförü, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.