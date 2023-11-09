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        Haberler Dünya Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?

        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, Filistin'de 10 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. ABD'den dün gelen açıklamada Gazze'de "insani duraklamanın" günlerce sürebileceği belirtildi. BM, Mısır ve Batılı bir diplomatın açıklamasına göre ise Gazze'de üç günlük insani ateşkes sağlanması yönünde müzakereler sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:18
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        Associated Press'in aktardığına göre, Hamas'ın belli sayıda rehineyi serbest bırakması karşılığında Gazze'de üç günlük insani ateşkes sağlanması yönünde müzakereler sürüyor.

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        Biri Birleşmiş Milletler'den, biri Mısır'dan ve diğeri Batılı bir diplomat olmak üzere isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, diplomatik çabaların hassas bir şekilde ilerlediğini söyledi.

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        "İnsani ara" ile bölgede kalanlara yardımın ulaşması sağlanacak. Yetkililere göre bu anlaşmaya Katar, Mısır ve ABD aracılık ediyor.

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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 4 bin 300'den fazlası çocuk olmak üzere 10 bin 500'ü geçtiğini açıkladı.

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        Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, "Gazze'de insani duraklamalar saatler veya günlerce sürebilir" ifadeleri kullanılmıştı.

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        İsrail Ordu Sözcüsü ise yaptığı açıklamada "Hamas Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybetti. Gazze'de ateşkes olmayacak ama insani duraklamalara izin verilecek" ifadelerine yer vermişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #gazze
        #Hamas
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