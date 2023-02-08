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Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı?

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi 10 ilde hasara yol açtı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi ve sahilden 200 metre kadar içeri girdi. Peki, İskenderun’da tsunami riski var mı?

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HABERTURK.COM / DHA
  • Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı? Hatay'da deniz neden taştı?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen  7.7 ve 7.6'lık depremin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi. 
  • Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı? Hatay'da deniz neden taştı?

    Deniz suları sahilden 200 metre kadar içeri girerken sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri, sular altında kaldı. 
  • Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı? Hatay'da deniz neden taştı?

    Bulvardaki binalar ve iş yerleri, risk nedeniyle boşaltılırken "İskenderun’da tsunami riski var mı?" sorusu akıllara geldi. İşte, detaylar...
  • Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı? Hatay'da deniz neden taştı?

    DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ

    Türkiye'yi sarsan 2 büyük depremden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi´ndeki sahil yolunda deniz seviyesi yükseldi. 
  • Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı? Hatay'da deniz neden taştı?

    Mete Aslan Bulvarı'na doğru deniz taştı.
  • Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı? Hatay'da deniz neden taştı?

    Sahil bandında deniz seviyesinin üzerindeki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi.
  • Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı? Hatay'da deniz neden taştı?

    Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. 
  • Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı? Hatay'da deniz neden taştı?

    Deprem sonrası kendilerini sokağa atan halk, deniz sularının cadde ve sokakları basmasının şaşkınlığını yaşadı. 
  • Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı? Hatay'da deniz neden taştı?

    Depremin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen denizin çekilmemesi ise dikkat çekti. 
  • Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı? Hatay'da deniz neden taştı?

    Sahil bandındaki evler de hem deprem riski hem de denizin taşması nedeniyle boşaltıldı.

     
  • Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı? Hatay'da deniz neden taştı?

    İskenderun Kaymakamlığı, hasarlı evlere girilmemesi yönünde ve sahil kesiminde deniz taşması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölge halkını uyardı. 
  • Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı? Hatay'da deniz neden taştı?

    Halk, afet sonrası parklar ve kapalı semt pazarlarında kalmaya çalışıyor.
  • Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı? Hatay'da deniz neden taştı?

    İSKENDERUN'DA TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

    10 ilde büyük hasar oluşturan Kahramanmaraş depreminin ardınden deniz seviyesi yükseldi. AFAD depremlerin ardından bölgede tsunami beklenmediğine dair açıklama yaptı.
  • Deprem sonrası Hatay'da deniz taştı: 200 metre içeri girdi! İskenderun’da tsunami riski var mı? Hatay'da deniz neden taştı?

    Yapılan açıklamada, "Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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