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Depremzede 2 bebek DNA testiyle ailelerine kavuşturuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan 2 aile, tedavi için getirildikleri Mersin'de devlet korumasına alınan bebeklerine DNA örneklerinin uyuşmasıyla kavuştu

Depremzede 2 bebek DNA testiyle ailelerine kavuşturuldu
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AA

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki depreme Kırıkhan ilçesindeki evlerinde yakalanan Orhan ve Ayşe Ertem çifti, yıkılan binanın enkazından çıkmayı başarsa da 16 günlük bebekleri Hazal'a ulaşamadı.

Çiftin bebeğinin, Hatay'daki binadan kurtarıldıktan sonra tedavi için Mersin Şehir Hastanesine sevk edildiği, taburcu olduktan sonra da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve koruma alındığı tespit edildi.

Bakanlığın aileden aldığı DNA örneğinin bebekle uyuşmasıyla aile, afetten 39 gün sonra yavrularını kucağına almanın sevincini yaşadı.

Baba Orhan Ertem, depremin şokunu uzun süredir atlatamadıklarını söyledi.

Sarsıntıya uyurken yakalandıklarını anlatan Ertem, "Yataktan çıkana kadar bina yıkıldı, altında kaldık. Millet sağ olsun bizi kurtardı ama kızım kayboldu. Kızımı aradım, Mersin Şehir Hastanesi'de bulundu. Allah hepsinden razı olsun, bize yardımcı oldular. Kızıma kavuştum, çok mutluyum. Hala inanamıyorum, bana rüya gibi geliyor. Allah'a çok şükür çocuğuma kavuştum. Ona çok iyi, gözleri gibi bakmışlar. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Anne Ertem de kızını yeniden kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Çok sevindiğini aktaran anne Ertem, "Allah böyle bir acıyı kimseye göstermesin. Ona çok iyi bakmışlar, Allah razı olsun. Hala inanamıyorum" dedi.

4 AYLIK BESSAM BEBEK AİLESİYLE BULUŞTU

Hatay'dan sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sonrasında korumaya alınan 4 aylık erkek bebeğin ailesinin de Suriye uyruklu Muhammed ve Meram Al Haddet çifti olduğu belirlendi.

DNA testinin olumlu sonuçlanmasıyla Bessam adını verdikleri oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, gözyaşı döktü.

Baba Muhammed üzüntüyle geçen günlerin ardından yüzlerinin güldüğünü belirtti.

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Muhammed, şöyle devam etti: "Deprem olduğunda dışarıya çıktık çocuğum enkazın altında kaldı. Ambulans Mersin'e getirdi, sonrasında nerede olduğunu bilmiyorduk. Eşimle buraya davet ettiler. DNA testinin ardından çocuğumuza kavuştuk. Allah onlardan razı olsun, çok mutluyum. Ona iyi bakmışlar. Çocuk buraya 5 kilogram geldi, şimdi belki de 8 kilogram oldu, sağlıklı durumda."

"BEBEKLERİMİZİ AİLELERİNE KAVUŞTURMANIN SEVİNCİNİ VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aysel Gürsoy da ailelerin mutluluğuna ortak oldukları için sevinç duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Hatay'dan Mersin'e getirilen bebeklerimiz tedavilerinin tamamlanmasıyla devlet korumasına alındı ve Davultepe Çocuk Evleri Sitesine yerleştirildi. Anne ve babalardan alınan kan örnekleriyle yapılan incelemede uyum tespit edildi. Bebeklerimizi ailelerine kavuşturmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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