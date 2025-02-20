Depresyonlu çocuk vakalarındaki artış, küresel ruh sağlığı krizinin başlangıcı mı?

Küresel boyutta çocuklar ve ergenler arasında psikolojik rahatsızlık ve depresyon oranında artış yaşanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) yayımladığı ortak rapora göre, dünya genelindeki 10-19 yaşlarındaki her 7 çocuk ve ergenden 1'inde anksiyete, depresyon veya davranış bozuklukları gözlemleniyor.

UNICEF’e göre, Covid-19 salgını, çocuklar ve ergenlerin ruh sağlığını kötüleştirdi. Bu durumun, küresel bir depresyon ve ruh sağlığı krizinin başlangıcı olabileceği öngörülüyor.

Büyük şehirlerde oyun alanlarından uzakta yaşayan çocuklarda, kaygı ve depresyon belirtileri daha fazla görülüyor.

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Çocuk yaşta depresyona giren bireylerdeki psikolojik sorunların, ergenlik ve yetişkinlik döneminde artıp toplumsal sorunlara yol açmasından endişe duyuluyor.

DSÖ, artan çocuk yaşta depresyon vakalarının hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük etkileri olabileceğini vurguluyor.

"ÇOCUKLAR DA YETİŞKİNLER GİBİ DEPRESYONA GİREBİLİYOR"

Bridgewater State Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Prof. Dr. Elizabeth Englander, değerlendirmelerde bulundu.

Englander, bilinenin aksine çocukların da yetişkinler gibi depresyona girdiğini fakat bu durumu yetişkinlerden daha farklı şekilde gösterdiklerini belirtti.

Yetişkinlerin psikolojik durumlarının farkına varabildiğini belirten Englander, çocukların kendi duygularını tanımlamakta zorlandığını ve içinde bulundukları ruh halini anlamaları için konuşmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

"DÜNYA GENELİNDE ARTIŞ"

Englander, "Özellikle 2010 yılından bu yana ABD başta olmak üzere, birinci dünya ülkelerindeki çocuklarda depresyon ve anksiyete vakalarında gözle görülür bir artış yaşandı" değerlendirmesinde bulundu.

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Çocukların artık izole yaşadığını, oyun oynamak için daha az alana sahip olduklarını ve diğer çocuklarla daha az vakit geçirdiklerini anlatan Englander, bu durumun çocukların psikolojileri üzerinde etkileri olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Elizabeth Englander, çocukların duygularıyla başa çıkmak için oyun oynaması gerektiğini ancak bugün pek çok çocuğun özgürce oyun oynayacak alandan yoksun kaldığını ifade etti.

TELEVİZYONUN ETKİLERİ

Prof. Dr. Englander, günde 6-8 saat televizyon izleyerek güneş ışığından ve diğer çocuklarla etkileşimden mahrum kalan çocuklarda, depresyonun tetiklenebileceğini vurguladı.