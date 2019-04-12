Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pazar günü karşı karşıya geleceği derbi için nefesler tutuldu. HTSpor Mutfak'ta Ahmet Hamdi Girgin, Erhan Kaan Adıgüzel ve Ahmet Selim Kul, kritik maç öncesi gelişmeleri anlattı. Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, "Fener Ol'da ne kadar para toplandı?" sorusunun cevabını verdi...