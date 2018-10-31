Spor Toto Süper Lig'de 2 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 8 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu.

İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 8 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sonra sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 966 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 239 bin 500 lira para cezası verdi.

FENERBAHÇE'YE 7 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA

Bundan önceki 8 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Spor Toto Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

OYUNCULARDAN EN FAZLA CEZA ENGİN BAYTAR'IN

İki takımın rekabetinde geride kalan 8 sezonda sarı-kırmızılılarda Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel ve Raul Meireles 8'er maç ceza aldı.

Engin Baytar, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 11 maç menle cezalandırıldı.

GERİDE KALAN 8 SEZONDAKİ CEZALAR

İki takım arasında bundan önceki 8 sezonda yapılan maçların ardından PFDK'nın verdiği cezalar şöyle:

2017-2018 sezonu:

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (22 Ekim 2017)

Galatasaray: 250 bin lira para cezası

Fenerbahçe: 90 bin lira para cezası

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2018)

Fenerbahçe: 400 bin lira

Galatasaray: 60 bin lira

2016-2017 sezonu:

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (20 Kasım 2016)

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası

Galatasaray: 29 bin lira para cezası

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (23 Nisan 2017)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama

Fenerbahçe: 155 bin lira para cezası

2015-16 sezonu:

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (25 Ekim 2015)

Fenerbahçe: 30 bin lira para cezası

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (13 Nisan 2016)

Galatasaray: 65 bin lira para cezası

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası

Ziraat Türkiye Kupası final maçı (26 Mayıs 2016)

Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezası

Fenerbahçe: 190 bin lira para cezası. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezası

2014-2015 sezonu:

TFF Süper Kupa (25 Ağustos 2014 - Manisa)

Fenerbahçe: 120 bin lira, Volkan Demirel'e 3 maç men ve 17 bin 500 lira, yönetici İlhan Ekşioğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira

Galatasaray: 250 bin lira

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (18 Ekim 2014)

Galatasaray: 60 bin lira

Fenerbahçe: Bruno Alves 2 maç men

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (8 Mart 2015)

Fenerbahçe: 230 bin lira

2013-2014 sezonu:

TFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kayseri)

Galatasaray: 99 bin lira

Fenerbahçe: 110 bin lira

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (10 Kasım 2013)

Fenerbahçe: 150 bin lira

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira

Fenerbahçe: 15 bin lira

2012-2013 sezonu:

TFF Süper Kupa (12 Ağustos 2012 - Erzurum)

Galatasaray: 75 bin lira, Engin Baytar'a 11 maç men ve 20 bin lira

Fenerbahçe: 15 bin lira, teknik direktör Aykut Kocaman'a 10 bin lira

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (16 Aralık 2012)

Galatasaray: 50 bin lira

Fenerbahçe: 60 bin lira, Meireles 4 resmi maç ve 20 bin lira

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (12 Mayıs 2013)

Fenerbahçe: 170 bin lira, Volkan Demirel 5 maç men ve 16 bin 500 lira, Meireles 4 maç men 20 bin lira

Galatasaray: Sabri Sarıoğlu 4 maç men ve 13 bin 500 lira

2011-2012 sezonu:

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (7 Aralık 2011)

Galatasaray: 5 bin lira

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2012)

Fenerbahçe: 2 maç seyircisiz ve 135 bin lira

Galatasaray: Antrenör Hasan Şaş'a 1 maç men

Spor Toto Süper Final (22 Nisan 2012)

Galatasaray 5 bin lira

Spor Toto Süper Final (12 Mayıs 2012)

Fenerbahçe: 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 28 bin 750 lira

Galatasaray: 10 bin lira para cezası, kulüp başkanı Ünal Aysal ve yönetici Necati Demirkol'a 21'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası

2010-2011 sezonu:

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (24 Ekim 2010)

Fenerbahçe: 22 bin 500 lira

Galatasaray: 20 bin lira

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (18 Mart 2011)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama, Milan Baros 3 maç men

Fenerbahçe: 15 bin lira

Öte yandan karşılaşmalarda, bazı tribünlere giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesi cezası da uygulanmıştır.

Not: TFF Tahkim Kurulu tarafından indirilen cezalar esas alınmıştır.

DERBİDE İLK GOLE DİKKAT

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 24 yılı kapsayan son 50 lig maçında ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.İki takım arasında yapılan son 50 lig maçının 6'sı gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların tamamında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.Habere konu olan dönemde 3 karşılaşmada ilk golü atmasına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 50 lig mücadelesinin 7'si ise golsüz sona erdi.

İKİ TAKIM DA MAÇ ÇEVİRMEKTE ZORLANIYOR

Bu sezon ligde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, skor olarak geriye düştükleri maçlardan puan çıkarmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe, ligde ilk golü yediği 6 karşılaşmanın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, sadece ligin ilk haftasında evinde Bursaspor'a karşı geriye düştüğü karşılaşmada galibiyete ulaşırken, Beşiktaş derbisinden de 1 puanla ayrıldı.

Galatasaray ise geriye düştüğü 5 maçın 3'ünden puan almayı başaramadı. Sarı-kırmızılılar, tıpkı Fenerbahçe gibi geriye düştüğü maçlardan birer galibiyet ve beraberlik çıkarabildi.

Deplasmanda geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nden 3 puan alan teknik direktör Fatih Terim'in talebeleri, sahasında Bursaspor ile berabere kaldı.

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