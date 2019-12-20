Rekabette 25'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 29 randevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 17 kez kazandı, 8 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.

ÖNE GEÇEN TAKIMIN YENİLDİĞİ MAÇLAR

Bu süre içinde 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada ise Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

FENERBAHÇE 17, BEŞİKTAŞ 11 MAÇTA ÖNE GEÇTİ

İki takım arasındaki son 29 karşılaşmada Fenerbahçe 17, Beşiktaş 11 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler, öne geçtikleri maçların 13'ünü kazanırken, 2'sini beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 10 karşılaşmadan 4'ünü kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 6'sında eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

REKABETTE SON 29 MAÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 29 maçta alınan sonuçlar ve ilk golü atan futbolcular şöyle:

Tarih Organizasyon Stat Sonuç (BJK-FB) İlk Gol 29.03.2008 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Alex (FB) 29.11.2008 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-2 Selçuk Şahin (FB) 03.05.2009 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Güiza (FB) 13.05.2009 Türkiye Kupası İzmir Atatürk 4-2 Yusuf Şimşek (BJK) 02.08.2009 TFF Süper Kupa Atatürk Olimpiyat 0-2 Alex (FB) 21.11.2009 Süper Lig BJK İnönü 3-0 Fink (BJK) 18.04.2010 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-1 Alex (FB) 19.09.2010 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-1 Niang (FB) 20.02.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-4 Necip Uysal (BJK-Kendi Kalesine) 27.10.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-2 Simao (BJK) 05.02.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-2 Yobo (FB) 29.04.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-2 Egemen Korkmaz (BJK) 03.05.2012 Süper Lig BJK İnönü 1-0 Almeida (BJK) 07.10.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-3 Sow (FB) 03.03.2013 Süper Lig BJK İnönü 3-2 Sow (FB) 30.11.2013 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 3-3 Olcay Şahan (BJK) 20.04.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 1-1 Sow (FB) 02.11.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 0-2 Emenike (FB) 22.03.2015 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-1 Sow (FB) 27.09.2015 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 3-2 Kjaer (FB-Kendi Kalesine) 29.02.2016 Süper Lig Ülker 0-2 Volkan Şen (FB) 03.12.2016 Süper Lig Ülker 0-0 05.02.2017 Türkiye Kupası Vodafone Park 0-1 Van Persie (FB) 11.05.2017 Süper Lig Vodafone Park 1-1 Aboubakar (BJK) 23.09.2017 Süper Lig Ülker 1-2 Guiliano (FB) 25.02.2018 Süper Lig Vodafone Park 3-1 Fernandao (FB) 01.03.2018 Türkiye Kupası Vodafone Park 2-2 Negredo (BJK) 24.09.2018 Süper Lig Ülker 1-1 Babel (BJK) 25.02.2019 Süper Lig Vodafone Park 3-3 Gökhan Gönül

1 MAÇTA HÜKMEN YENİLGİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan bu 29 maç dışında 1 müsabakanın sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla hükmen belirlendi.

2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında iki takım, 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı.

İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.