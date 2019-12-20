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Derbinin anahtarı ilk gol

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 22 Aralık Pazar günü derbi maçta karşılaşmaya hazırlanırken, iki takım arasında oynanan son 29 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekiyor

Derbi

Rekabette 25'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 29 randevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 17 kez kazandı, 8 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.

ÖNE GEÇEN TAKIMIN YENİLDİĞİ MAÇLAR

Bu süre içinde 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada ise Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

FENERBAHÇE 17, BEŞİKTAŞ 11 MAÇTA ÖNE GEÇTİ

İki takım arasındaki son 29 karşılaşmada Fenerbahçe 17, Beşiktaş 11 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler, öne geçtikleri maçların 13'ünü kazanırken, 2'sini beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 10 karşılaşmadan 4'ünü kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 6'sında eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

REKABETTE SON 29 MAÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 29 maçta alınan sonuçlar ve ilk golü atan futbolcular şöyle:

Tarih

OrganizasyonStatSonuç (BJK-FB)İlk Gol
29.03.2008Süper LigBJK İnönü1-2Alex (FB)
29.11.2008Süper LigFenerbahçe Şükrü Saracoğlu1-2Selçuk Şahin (FB)
03.05.2009Süper LigBJK İnönü1-2Güiza (FB)
13.05.2009Türkiye Kupasıİzmir Atatürk4-2Yusuf Şimşek (BJK)
02.08.2009TFF Süper KupaAtatürk Olimpiyat0-2Alex (FB)
21.11.2009Süper LigBJK İnönü3-0Fink (BJK)
18.04.2010Süper LigFenerbahçe Şükrü Saracoğlu0-1Alex (FB)
19.09.2010Süper LigFenerbahçe Şükrü Saracoğlu1-1Niang (FB)
20.02.2011Süper LigBJK İnönü2-4Necip Uysal (BJK-Kendi Kalesine)
27.10.2011Süper LigBJK İnönü2-2Simao (BJK)
05.02.2012Süper LigFenerbahçe Şükrü Saracoğlu0-2Yobo (FB)
29.04.2012Süper LigFenerbahçe Şükrü Saracoğlu1-2Egemen Korkmaz (BJK)
03.05.2012Süper LigBJK İnönü1-0Almeida (BJK)
07.10.2012Süper LigFenerbahçe Şükrü Saracoğlu0-3Sow (FB)
03.03.2013Süper LigBJK İnönü3-2Sow (FB)
30.11.2013Süper LigFenerbahçe Şükrü Saracoğlu3-3Olcay Şahan (BJK)
20.04.2014Süper LigAtatürk Olimpiyat1-1Sow (FB)
02.11.2014Süper LigAtatürk Olimpiyat0-2Emenike (FB)
22.03.2015Süper LigFenerbahçe Şükrü Saracoğlu0-1Sow (FB)
27.09.2015Süper LigAtatürk Olimpiyat3-2Kjaer (FB-Kendi Kalesine)
29.02.2016Süper LigÜlker0-2Volkan Şen (FB)
03.12.2016Süper LigÜlker0-0 
05.02.2017Türkiye KupasıVodafone Park0-1Van Persie (FB)
11.05.2017Süper LigVodafone Park1-1Aboubakar (BJK)
23.09.2017Süper LigÜlker1-2Guiliano (FB)
25.02.2018Süper LigVodafone Park3-1Fernandao (FB)
01.03.2018Türkiye KupasıVodafone Park2-2Negredo (BJK)
24.09.2018Süper LigÜlker1-1Babel (BJK)
25.02.2019Süper LigVodafone Park3-3Gökhan Gönül

1 MAÇTA HÜKMEN YENİLGİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan bu 29 maç dışında 1 müsabakanın sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla hükmen belirlendi.

2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında iki takım, 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı.

İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

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