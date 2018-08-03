Derry City - Sligo Rovers maçı istatistikleri

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Derry City, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Sligo Rovers takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Derry City 39 puanla 5. sırada, Sligo Rovers 26 puanla 8. sırada bulunuyor. Derry City, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sligo Rovers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 202 kodlu maçı oynayanlar; Derry City galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, Sligo Rovers galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Derry City son haftadaki St Patrick`s Ath müsabasında 2-1 kazandı.

Sligo Rovers, Shamrock karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Derry City, 23 gol attı ve 15 gol yedi.

Sligo Rovers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sligo Rovers, 17 gol atarken 15 gol yedi.

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