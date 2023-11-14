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        Haberler Ekonomi Borsa Beşiktaş borsada 7'ye katladı! - Borsa Haberleri

        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!

        Beşiktaş'ın borsadaki hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 645,8 artışla 7 katını aştı. Piyasa değerinde Galatasaray'ı geriden bırakan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin ardından en değerli spor şirketi oldu. Ligde ve Avrupa'da lider olan Fenerbahçe ise yatırımcılarına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:47 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:47
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        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
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        Spor kulüplerinin hisseleri, geçen yılın sonuna göre sert yükselişler kaydetti. Gerçekleştirilen etkili transferler ve yapılan sponsorluk anlaşmaları bu yükselişlerde etkili oldu.

        Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, ekimde 44,30 liraya yükselerek 7 katını aştı. Beşiktaş, böylede borsada yıl sonuna göre yüzde 645,8 artış kaydetti. Yıl başından bu yana yatırımcısına Galatasaray yüzde 103,5, Fenerbahçe yüzde 78,6, Trabzonspor yüzde 12,4 kazandırdı.

        GEÇEN AY EN FAZLA FENERBAHÇE YÜKSELDİ

        Spor endeksi, geçen ay yüzde 8,9 değer kazandı. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 27,7 yükselişle tamamlayan Trendyol Süper Lig'in zirvesindeki Fenerbahçe Futbol AŞ yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da grubunda lider olan Fenerbahçe böylece yatırımcısını da sevindirdi.

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        Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri ise geçen ay yüzde 15,3 kazandırdı. Süper Lig'de zirve ortağı olan Galatasaray, borsada geçen ay iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ de ekim ayında borsada yüzde 1,6 arttı. Eylül ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise geçen ay borsada yüzde 17,9 kaybettirdi.

        BEŞİKTAŞ PİYASA DEĞERİNDE GALATASARAY'I GEÇTİ

        Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip oldu. Fenerbahçe, ekim ayını 12 milyar 887 milyon 196 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

        Fenerbahçe'yi, 10 milyar 632 milyon lirayla Beşiktaş, 9 milyar 450 milyon lirayla Galatasaray, 3 milyar 90 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

        Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2022, Eylül 2023, Ekim 2023 kapanış fiyatı, yüzdelik değişimi, 2022 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

        Şirket 2022 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2023 Eylül kapanış fiyatı (TL) 2023 Ekim kapanış fiyatı (TL) 2023 Ekim aylık değişim (yüzde) 2022 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri (TL)
        Fenerbahçe 72,90 102,00 130,20 +27,7 +78,6 12.887.196.000
        Galatasaray 4,30 7,59 8,76 +15,3 +103,5 9.450.000.000
        Beşiktaş 5,94 43,60 44,30 +1,6 +645,8 10.632.000.000
        Trabzonspor 4,79 6,55 3,09 -17,9 +12,4 3.090.000.000
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