Dervişoğlu, Özel'i tebrik etti
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'i tebrik etti
Giriş: 06.04.2025 - 23:09 Güncelleme: 06.04.2025 - 23:09
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik eder, partisine ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
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