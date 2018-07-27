Desportivo Aves - Santa Clara düellosu

Portekiz Lig Kupası 2.Tur maçında Desportivo Aves ile Santa Clara, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Desportivo Aves son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Santa Clara, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 308 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Desportivo Aves kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Santa Clara sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Desportivo Aves önceki hafta Fafe mücadelesinde 3-0 kazandı.

Santa Clara, Portimonense karşılaşmaında 1-2 yenildi.

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