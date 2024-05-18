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        Haberler Gündem 3. Sayfa GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

        İstanbul Arnavutköy'de polislerin GBT taraması yaptığı sırada araçta bulunan iki kişi ateş açtı, çıkan çatışmada şüphelilerden biri yaralandı diğeri ise hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:57 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:57
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        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
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        Arnavutköy'de polis ekipleri metruk bir binanın etrafında kontrol yaptığı sırada araç içinde bulunan 2 şahıs silah çekti. Silahı fark eden polis ekipleriyle şüpheliler arasında çatışma çıkarken çatışmada şüphelilerden 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

        Fotoğraf: İHA

        Olay, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Kavakdibi Sokağı üzerinde bulunan metruk binayı uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitti. Bina çevresinde çalışma yapan ekipler vatandaştan gelen beyan üzerine yabancı araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapmak istedi.

        Fotoğraf: İHA

        ÇATIŞMA ÇIKTI! 1 ÖLÜ, 1 YARALI

        Bu sırada sokakta araç içinde bulunan 2 şüpheli polisi görünce silah çekerek kaçmak istedi. Polis ekipleriyle şüpheliler arasında çatışma çıktı.

        Fotoğraf: İHA

        Çıkan çatışmada ekipler şüpheli Hakan Ç. ve Erhan K.'yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralanan 2 şüpheli hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf: İHA

        Erhan K. isimli şüphelinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Bacak ve karın boşluğundan ağır yaralanan Hakan Ç. isimli şahsın ise tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

        Fotoğraf: İHA

        Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken şüphelilerin çok sayıda çeşitli suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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