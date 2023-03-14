Desteğin ayrıntıları belli oldu

İşçi başına günlük 13.33 TL, aylık 400 TL tutarındaki asgari ücret desteği ocak ayından geçerli olmak üzere başlayacak. Destekten yararlanmak için başvuru şartı aranmayacak. SGK, gerekli koşulları sağlayan işçiler için asgari ücret desteğini otomatik olarak başlatacak. Destekten yararlanmaması gereken işverenler ile kamu kurum ve kuruluşları SGK’ya başvurarak desteğin sona erdirilmesini isteyecekler. Yararlandıkları asgari ücret desteği ise faizsiz olarak geri alınacak.

Asgari ücret desteği verilirken, 2022 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 TL (aylık 7 bin 500 TL) ve altında bildirilen işçilerin çalışma gün sayıları dikkate alınacak. İlk defa bu yıl işçi çalıştırılan işyerlerinde ise tüm işçiler için destek uygulanacak. Daha önce kurulmuş olmakla birlikte 2022 yılında hiç işçi çalıştırmamış işletmeler de bu yıl çalıştıracakları tüm işçileri için destekten yararlanabilecek.

Sendikalı işyerlerine yönelik desteklerde 250 TL günlük kazanç yerine 500 TL (aylık 15 bin TL) esas alınacak. Sendikalı işyerlerine sağlanan haktan, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında toplu iş sözleşmesi bulunan işyerleri yararlanacak. Toplu iş sözleşmesi olduğu halde destekten yararlanamamış işletmeler, kapsama alınmak için Çalışma Genel Müdürlüğüne başvuracaklar.

KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARIN DURUMU

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarınca sigortasız kaçak işçi çalıştırdığı veya kazançları eksik bildirdiği tespit edilen işletmeler, diğer işçileri için asgari ücret desteğinden yararlanabilecekler. Ancak, denetim sonucu eksik yatırıldığı tespit edilen prim günleri diğer çalışanların prim günlerinden düşülecek.

PRİM BORCU OLANLAR

Asgari ücret desteğinden, SGK’ya vadesi geçmiş borcu bulunan işverenler de yararlanacak. Destek verilmesi için yapılan değerlendirmeye esas teşkil eden aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olması şartı aranmayacak.

Ancak, 2023 yılı ocak ila haziran ayları için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde, asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlanılan tutarlar gecikme cezası ile birlikte geri alınacak.

2022’DEKİ EN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN AY DİKKATE ALINACAK

Asgari ücret desteğinin verilebilmesi için işyerinde bu yıl bildirilecek işçi sayısının, geçen yıl ocak – aralık döneminde aylık bazda çalıştırılan en az işçi sayısının altında olmaması gerekecek. Bu konudaki değerlendirmeler de her ay için ayrı yapılacak. Örneğin, 2022 yılında aylık bazda en az 5 işçi çalıştırmış olan bir işyeri bu yıl 5 işçinin altına düştüğü aylarda destekten yararlanamayacak ama 5 işçi ve üzerinde işçi çalıştırdığı aylarda yararlanabilecek.

GÜNDELİKÇİ BAKICI ÇALIŞTIRANLARA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari ücret desteğinden, gündelikçi, çocuk ve hasta bakıcısı, bahçıvan gibi ek – 9 kapsamında ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar da aynı koşullarda yararlanabilecek. Destek tutarı, ödenecek primden mahsup edilecek. Böylece bakıcı, gündelikçi çalıştıranlar her ay 400 TL daha az prim ödeyecekler.