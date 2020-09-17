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Japon lastik üreticisi Bridgestone, Fransa'nın kuzeyindeki Bethune şehrinde bulunan ve düşük profilli üreten lastiklere olan düşük talep nedeniyle tesisin kapatılması için görüşmelere başlayacağını açıkladı.

Fransa ise açıklama sonrası firmanın alternatif seçenekler arayarak kapatmanın önüne geçmesi yönünde ısrarcı. 17 bin günlük lastik kapasitesi olan fabrikada 863 işçinin tehlikede.

Fransa Çalışma Bakanı Elisabeth Borne ve Ekonomi Bakanı Agnes Pannier-Runacher kararın temelsiz ve zalimce olduğunu belirterek Bridgestone'u Avrupa'daki diğer fabrikalarından faydalanıp Bethune'ye yatırım yapmamak ve dolayısıyla fabrikanın rekabetçi gücünün azalarak sürekli gerileyen bir pazarda düşük profilli ürün dağıtmakla suçladı.

Bridgestone'ın Avrupa operasyonlarından sorumlu üst düzey yöneticisi Laurent Dartoux "Bu kolay aldığımız bir karar değil." dedi. Bridgestone ülkedeki perakende ve dağıtımcı ağında istihdam edilen yaklaşık 3 bin 500 kişinin işinin süreceğini de ifade etti.

Bölgedeki sendikalar ve yerel yönetim ise Bridgestone'un kararını gözden geçirmesi yönünde görüş bildiriyor. Sendika yetkilisi Bouttmy, AFP'ye verdiği demeçte "Kapatma değil yeniden yapılandırma düşünüyorduk" derken Hauts de France bölgesenin başkanı Xavier Bertrand kapatmayı önlemek için alternatif projelerin detaylı analizlerini yapacaklarını belirtti.

Bridgestone ise kapasite fazlasından ve Asyalı rakiplerinin rekabetçiliğine dikkat çekerek tesis için alıcı arıyor. Fabrikanın bulunduğu Bethune şehri ülkenin doğusu ve kuzeyindeki endüstriyel faaliyetin düşmesinden dolayı ekonomik olarak zorlanıyor