Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nden 2008 yılında mezun olan Veli İpek, döndüğü memleketi Ergani ilçesinde perdecide çalışan Dicle Üniversitesi Muhasebe Bölümü öğrencisi arkadaşı Şeref Gökçe'nin yardım talebi üzerine onunla mekanizmalı perde montajına gitti.

Bu sırada takılan perdenin İstanbul'da imal edildiğini öğrenen İpek'in aklına, perdeyi memleketinde üretme fikri geldi.

Bunun üzerine İstanbul'a giderek bazı atölyeleri gezen İpek ve Gökçe, incelemelerin ardından mekanizmalı perde üretebileceklerine karar vererek Ergani'ye döndü.





Sermayeleri olmadığı için iş yeri açamayan gençler, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilere kredi verdiğini öğrendi.

Başvuruları kabul edilen ve 49 bin lira kredi alan İpek ve Gökçe, DİPER markasıyla 35 metrekare büyüklüğündeki bodrum katında üretime başladı.

Gençler gece çalışarak imal ettikleri ürünleri gündüz perdecileri ziyaret ederek tanıttı.

İstanbul firmalarının ürünleriyle aynı kalitede olmasına rağmen fiyatı daha ucuz olan mekanizmalı perdeler kısa sürede büyük ilgi gördü.

TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN FABRİKA KURDULAR

Talebin küçük atölyede karşılanamaması üzerine Diyarbakır şehir merkezinde 200 metrekare iş yeri kiralayan gençler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ürün satmaya başladı.

Perdenin beğenilmesi üzerine DİPER markası kısa sürede büyürken Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için çıkarılan teşvik uygulamasından da faydalanan İpek ve Gökçe, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika kurdu.

Bölgeye sağlanan teşvik sayesinde üretim maliyetini düşürme şansına kavuşan iki ortak, yılda ürettikleri 300 bin metrekare perdenin büyük bölümünü başta Almanya, Belçika, Hollanda, Irak ve İran olmak üzere ihraç ediyor.

Veli İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yatırım yapan girişimcilere teşvik uygulamasıyla önemli fırsatlar sunulduğunu söyledi.

Bundan faydalanmak için Diyarbakır OSB'de 4 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika kurduklarını belirten İpek, Diyarbakır'ın teşvik uygulamasında 6. bölgede yer alması nedeniyle yatırım yapan girişimcilere sigorta, vergi ve enerji desteği verildiğini anlattı.

İpek, bunun girişimciye büyük avantaj sağladığına işaret ederek, "Rekabet koşullarında batıda faaliyet gösteren firmaların bir adım önündeyiz. İstanbul firmalarından daha uygun fiyata ürün satabiliyoruz. Kalite olarak ürünlerimiz onlarla aynı ancak teşvik sayesinde perdeyi yüzde 10 daha ucuza satıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun tek mekanizmalı perde fabrikasıyız." şeklinde konuştu.

IRAK'TA DA ÜRETİME BAŞLANDI

İpek, bölge genelinde satışlarının yükselmesiyle ürünlerini 2011 yılında Irak'ta da satışa sunmaya karar verdiklerini söyledi.

Bunun için Erbil ve Duhok'ta bir süre pazarlama faaliyeti yürüttüklerini dile getiren İpek, "Nakliye maliyetleri ve ulaşımın zor olması dolayısıyla Erbil'de de atölye açtık. Iraklılara dikey perdeyi öğrettik. Artık Bağdat'a kadar ürünlerimizi pazarlıyoruz. Orada da çok iyi durumdayız." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA 85 MAĞAZADA SATIŞ

Avrupa'ya ihracat hedefi doğrultusunda Almanya'da araştırma yaptıklarını ve geçen yıl kendi markalarıyla orada şirket kurduklarını anlatan İpek, "Almanya'daki depomuzdan da Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya'ya ürün satışı gerçekleştiriyoruz. Orada daha yeniyiz, ürünlerini istedikleri kalitede üretiyoruz. Almanya'da 50 mağazada, diğer ülkelerde de 35 mağazada ürünlerimiz pazarlanıyor." diye konuştu.

Modern ve geniş ürün yelpazesine sahip olmakla beraber dijital baskı teknolojisiyle istenilen her ölçü ve ebatta, dünya standartlarına uygun mekanik perde imalatı yaptıklarını vurgulayan İpek, "Yıllık Diyarbakır'da 180 bin, Irak'ta 120 bin ve Almanya'da 7 bin metrekare olmak üzere yaklaşık 300 bin metrekare üretim yapıyoruz. Diyarbakır'daki üretimimizin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İpek, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'nin kurulacağını hatırlatarak, üretimde kullandıkları kumaşları dışarıdan almaları nedeniyle kumaş üretmeye karar verdiklerini belirtti.

Bu nedenle Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kumaş üretimi yapmak istediklerini dile getiren İpek, "Kendi kumaşımızı kendimiz dokuyacağız. Profesyonelleşerek büyüyoruz." şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR'A YATIRIM YAPMAYA DAVET ETTİ

Şeref Gökçe de iş yaşamında başarılı olmak için azimli ve çok çalışmak gerektiğini söyledi.

Gençlere farklı ürünler üretme ve kredi fırsatlarını değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Gökçe, şunları kaydetti:

"Gençlere farklı ürün üretmeye yönelmelerini öneriyorum. KOSGEB ve benzeri kuruluşların kredileri doğru kullanılırsa iş yaşamında başarılı olunur. İlk atölyeyi kurduğumuzda dönemin Ergani İlçe Emniyet Müdürümüzü açılışa davet ettik, sağ olsun gelip destek verdi. Ergani'de ürünlerimizin tanınmasına kendisi vesile oldu. Ziraat Bankası çalışanları da kredi almamıza büyük katkı sundu. Çok çalışarak bugünlere geldik. Daha fazla istihdam için çabalıyoruz."

Gökçe, bölgenin yatırım için büyük avantaja sahip olduğunu belirterek, girişimcileri Diyarbakır'a yatırım yapmaya davet etti.

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