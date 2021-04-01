Dezenfektan molalı dayağa dava!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaEllerini dezenfekte edip dövmüşler! SON DAKİKA: 5 polis hakkında darp iddiası
ABONE OL

Antalya'da dezenfektan molalı polis dayağına dava!

Antalya'da 5 polis memuru hakkında, bir site sakininin şikayetçi olduğu Çağdaş Yırtıcı'yı (33) görevlerinin gerektirdiği ölçünün üzerinde kuvvet kullanarak yaraladıkları iddiasıyla dava açıldı. Korkunç iddiada, polisler de kendilerine direnip hakaret ettiği iddiasıyla Yazıcı'dan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, polis memurlarının Yırtıcı'yı cop, tekme ve yumrukla darbettiği, bir süre sonra içlerinden birinin cebinden çıkardığı dezenfektan ile ellerini dezenfekte ettikleri, ardından da yeniden vurmayı sürdürdükleri görüldü

Ellerini dezenfekte edip dövmüşler! SON DAKİKA: 5 polis hakkında darp iddiası
Dezenfektan molalı dayağa dava!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, 25 Ocak günü saat 01.30 sıralarında bir sitenin girişinde meydana geldi. Sitede oturan Ş.Ö., husumetli olduğu Çağdaş Yırtıcı'nın, evinin kapısına gelerek bağırdığı iddiasıyla 112 Acil Servis'i aradı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. İki polis memuru, apartman girişinde Çağdaş Yırtıcı ile konuşmaya başladı. Bu sırada polislerden biri, kendisine küfrettiği iddiasıyla Yırtıcı'yı itekleyerek yere düşürdü. Diğerleriyle birlikte sayıları 5'i bulan polisler, Çağdaş Yırtıcı'yı cop, tekme ve yumrukla darbetmeye başladı.

DAYAK ARASI DEZENFEKTAN

Ters kelepçe takılarak, yerde vücuduna ve ayaklarına baskı yapılan Yırtıcı, 12 dakika boyunca darbedildi. Ayakları ile kendisini savunmaya çalışan Çağdaş Yırtıcı'ya tekme ve yumrukla şiddet uygulayan bir polis ise arkadaşı tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bir polisin cebinden çıkardığı dezenfektan ile ellerini temizleyen polisler, darbetmeyi sürdürdü.

DARP ANLARI KAMERADA

Cebinden sigara çıkarıp içen bir polis memuru da kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri Çağdaş Yırtıcı'yı cep telefonuyla görüntüledi. Yerde yatan Çağdaş Yırtıcı, daha sonra 3 polis memuru tarafından taşınarak, polis aracına bindirildi. Olay anları, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

'KASTEN YARALAMA'DAN CEZA İSTENDİ

Olay sonrası Çağdaş Yırtıcı polislerden, polisler de Yırtıcı'dan şikayetçi oldu. Yırtıcı'yı darbeden polisler hakkında 'kasten yaralama' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, polis memurları A.A., B.G., Ö.E., R.E. ve S.K.'nin, şüpheli-müşteki Çağdaş Yırtıcı'yı yumruk, cop ve tekmelerle vurmak suretiyle 'basit tıbbi müdahale ile giderilemez' şekilde yaraladıklarına dikkat çekildi. İddianamede, müşteki-şüpheli polis memurlarının, karşılarındaki kişiye karşı görevlerinin gerektirdiği ölçünün üzerinde kuvvet kullandığı belirtilerek, 'kasten yaralama'dan cezalandırılmaları istendi. İddianamede, Çağdaş Yırtıcı da 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla yer aldı.

5 polisin 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın görülmesine, önümüzdeki günlerde 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hata sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman başlayacak? Cumartesi yasak var mı?
GÜNDEMHafta sonu yasakları ne zaman başlayacak?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefonda görüştü
GÜNDEMBakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda ...
YKS ne zaman? 2021 YKS (TYT - AYT ve YDT) sınav tarihleri belli oldu
GÜNDEMYKS ne zaman yapılacak?
TURŞU REZALETİ... Son dakika: Skandal görüntüde adres ortaya çıktı! - Haberler
GÜNDEMSkandal görüntüde adres ortaya çıktı!
Barışmak için yanına gittiği eşini 15 yerinden bıçakladı
GÜNDEMBarışmak için gitti defalarca bıçakladı
Bekçi başvuruları son tarih ne zaman? İşte il il bekçi başvuru tarihleri - SON
GÜNDEMBekçi başvuruları son tarih ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman 2021? Bayram tatili kaç gün olacak? 2021 Diyanet takvimi
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman 2021?
ÇİRKİN SENARYO! Son dakika: Karısını ve çocuğunu kaynar suyla haşladı
GÜNDEMEşini ve kızını haşlayan kocadan çirkin senaryo!
İNFİAL ÇIKMIŞTI | Son dakika: Bıçaklı videoya akılalmaz savunma
GÜNDEMİnfial yaratan görüntüye akılalmaz savunma!
Van'da TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEMBir TIR'dan 218 kaçak göçmen çıktı