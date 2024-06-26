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        Haberler Bilgi Gündem DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024 DGS ne zaman, saat kaçta?

        DGS sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 DGS ne zaman, saat kaçta?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. 10-20 Mayıs tarihleri arasında alınan kayıtların ardından, gözler, DGS tarihine çevrildi. DGS, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS tarihini gündemine aldı. İşte DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 00:50 Güncelleme: 26.06.2024 - 00:50
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        DGS için bekleyiş sürerken, sınav giriş belgesi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunuldu. DGS sınav yerleri giriş belgesi ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "2024 DGS ne zaman, saat kaçta?" İşte 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi ve saati...

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        2024 DGS NE ZAMAN?

        2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak.

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        DGS GİRİŞ YERLERİ YAYIMLANDI!

        ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama geldi:

        30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

        DGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sınavı sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre belli oldu. Takvim doğrultusunda adaylar 14 Ağustos'ta sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

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