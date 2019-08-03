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DGS tercihleri başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı: ÖSYM 2019 DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

DGS tercih kılavuzu, açıklanan sınav sonuçlarının ardından tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek DGS tercih kılavuzu haberinde. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine dikey geçiş yapacak adaylar sürecin nasıl olacağını merak ediyor. Peki ÖSYM 2019 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS

DGS yani Dikey Geçiş Sınavı'nda sonuçların açıklanmasıyla birlikte, gözler DGS tercih maratonuna çevrildi. DGS'de mezun olduğu ön lisans bölümüne göre geçiş yapabileceği lisans bölümlerini araştıran adaylar, aldığı puan ile birlikte üniversite tercihlerini yapacaklar. Peki DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ile ilgili detaylar haberimizde.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekiyor. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecek. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Adayların DGS tercihlerini yapabilmeleri için henüz ÖSYM tarafından bir kılavuz yayımlanmadı. 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

DGS SONUÇLARI 2019

30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan DGS sınavının sonuçlarını ÖSYM, perşembe günü açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

DGS SONUÇLARINI SORGULAYIN

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2019-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DGS: DİKEY GEÇİŞ SINAVI

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

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