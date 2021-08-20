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DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 DGS tercih robotu ve tercih kılavuzu açıklandı mı? DGS tercih hakkında

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Sorusu merak ediliyor. 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS tercihlerine çevrildi. Sınava katılan binlerce öğrenci, DGS tercih robotu ve DGS tercih kılavuzu 2021 araştırmasını sıklaştırdı. İşte ÖSYM DGS tercihleri tarihi hakkında...

DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 DGS tercih robotu ve tercih kılavuzu açıklandı mı? DGS tercih hakkında

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının katıldığı DGS sınavı tamamlandı. Binlerce DGS adayının merakla beklediği 2021 DGS Sınav sonuçlarını 11 Ağustos'ta açıklandı. ÖSYM İşte 2021 DGS tercihleri hakkında merak edilenler...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Ancak Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında DGS tercih sürecinin eylül ayında başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

2020 DGS TABAN PUANLARI VE TAVAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih yapacak adaylar tarafından merak edilen taban puanları ve tavan puanları açıkladı.

2021 DGS tercihleri 2020 yılı taban ve tavan puanlarına göre yapılacak. 2021 Taban puanları yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra belli olacak. DGS tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmadı.

2020 DGS TABAN PUANLARI VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 DGS CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.25'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

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