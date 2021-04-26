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Kargo hizmetleri sağlayıcısı DHL Express, Fiat Professional ile iş birliği kapsamında Fiat’ın yeni E-Ducato elektrikli hafif ticari aracının ilk 100 adedini satın aldığını duyurdu. Toplam menzili 200 kilometreyi aşan E-Ducato'nun, yüzde 100 elektrikli olmanın yanı sıra yüksek kapasitesi ve uzun batarya ömrü ile tercih edildiği belirtildi.

Adrese teslim lojistiğin geleceğinin elektrikli olduğuna inandıklarını belirten DHL Express Avrupa CEO’su Alberto Nobis, "E-Ducato’ları filomuza ekleyerek, adrese teslim filomuzun büyük çoğunluğunun elektrikli araçlardan oluşması hedefimize doğru, önemli bir adım daha atıyoruz. Fiat Professional, en ileri teknolojiye sahip ve güçlü bataryası ile aradığımız özellikleri bize sunuyor. Böylece tam şarjla 200 kilometreden fazla yol yaparak müşterilerimize ekspres kargolarını hızlı ve çevreci bir şekilde teslim edebileceğiz" dedi.

Verilen bilgiye göre, şirketin filosu halihazırda 14 bin hafif ticari ve yaklaşık 500 elektrikli ticari araçtan oluşuyor. Şirket, Avrupa’daki adrese teslim filosunun 2030 itibarıyla yaklaşık 20 bin hafif ticari araca ulaşacağını öngörüyor.

DHL Express, 2030 sonuna kadar filosunun yüzde 60’ını (yaklaşık 14 bin araç) elektrikli araçlardan oluşturmayı hedefliyor.