Radamel Falcao'yu transfer ederek forvet bekleyişini mutlu sonla noktalayan Galatasaray, Mbaye Diagne'yi elden çıkarmaya da yakın.
İtalyan medyasından La Gazette dello Sport'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Senegalli golcüyü Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'e satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya vardı.
Anderlecht'in 1 sezonluk kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyeceği, satın alma opsiyonunun da 11 milyon Euro olacağı kaydedildi. Golcü oyuncunun yarın imzayı atacağı ifade edildi.
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