Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, şampiyonluk kutlamalarına katılmamıştı. Dikkat çeken bu durumdan teknik direktör Fatih Terim'in haberinin olduğu öğrenilirken golcü oyuncu da konuya açıklık getirdi. Instagram hesabından bir açıklama yapan Diagne, "Ne yazık ki, ciddi ailevi sebeplerden dolayı cumartesi günü kutlamalara katılamadım. Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Gazeteciler sadece yanlış şeyler yazıyorlar. Ben Galatasaray oyuncusuyum ve bundan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Diagne, şampiyonluk kutlamaları sırasında yine Instagram hesabından paylaşım yapmış ve "İyi günler" yazmıştı.