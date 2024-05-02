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        Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Mustafa ile Meryem'in olay görüntüleri ekrana geldi

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Mustafa ile Meryem'in olay görüntüleri ekrana geldi

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de her yeni program milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 15 yaşındaki Şükür Türkan Erdem'in 10 yıllık şüpheli kaybı konuşulmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 21:23 Güncelleme: 02.05.2024 - 21:24
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        10 yıllık sır perdesi aralanıyor
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        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bir sır perdesi daha aralanıyor. Fatma’nın babası Ahmet’in şaşırtan iddiası sonrası Mustafa ve Meryem’in şoke eden görüntüleri ortaya çıktı.

        ŞİMDİYE KADAR NEDEN SUSMUŞLARDI?

        Dede Ahmet, önceki gün Meryem ve Mustafa’nın, Meryem’in eşi Ahmet ile de Fatma’nın bir ilişkisi olduğunu, hepsinin bu nedenle sustuğunu söylemişti.

        GÖRÜNTÜLERDE DİKKAT ÇEKEN YAKINLIK

        Bu iddiaları reddeden Fatma’ya karşı, Meryem ve Mustafa’nın bir sünnet düğününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Mustafa ve Meryem’in görüntülerdeki yakınlığı dikkat çekerken, Fatma aralarında bir şey olmadığı iddiasını sürdürdü.

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