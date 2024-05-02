Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Mustafa ile Meryem'in olay görüntüleri ekrana geldi

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bir sır perdesi daha aralanıyor. Fatma’nın babası Ahmet’in şaşırtan iddiası sonrası Mustafa ve Meryem’in şoke eden görüntüleri ortaya çıktı.

ŞİMDİYE KADAR NEDEN SUSMUŞLARDI?

Dede Ahmet, önceki gün Meryem ve Mustafa’nın, Meryem’in eşi Ahmet ile de Fatma’nın bir ilişkisi olduğunu, hepsinin bu nedenle sustuğunu söylemişti.

GÖRÜNTÜLERDE DİKKAT ÇEKEN YAKINLIK

Bu iddiaları reddeden Fatma’ya karşı, Meryem ve Mustafa’nın bir sünnet düğününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Mustafa ve Meryem’in görüntülerdeki yakınlığı dikkat çekerken, Fatma aralarında bir şey olmadığı iddiasını sürdürdü.