Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri'nin en iyileri belli oldu

Bu yıl 8 - 10 Mayıs'ta yapılan, bu yıl beşincisi düzenlenen Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri'nde ödüller sahiplerini buldu. 'Etkileyici Senaryo', 'Başarılı Yönetmen', 'Yaratıcı Kurgu' ve 'Özgün Yapım' kategorilerinin en iyileri belirlendi. 'Belgesel Ustası Onur Ödülü' ise yönetmen Selçuk Metin'in oldu.

Selçuk Metin

Festivalin kurucu başkanı yönetmen akademisyen Prof. Dr. Ceyhan Kandemir konuyla ilgili şunları söyledi: Bu yıl çok sayıda nitelikli belgeselin yer aldığı festivalimizde karar aşamasında jürilerimizin titiz değerlendirmeleriyle ödüller sahiplerini buldu. Daha önce belgesel sinemanın duayen isimlerinden Hasan Özgen, Ertuğrul Karslıoğlu gibi yönetmenler 'Belgesel Ustası Onur Ödülü'ne layık görülmüştü; bu yıl 'Belgesel Ustası Onur Ödülü'nü topluma mal olmuş değerli sanatçıları detaylı bir şekilde ele alan nitelikli biyografik belgesel filmleriyle yönetmen Selçuk Metin almaya hak kazandı.

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Ceyhan Kandemir

Festivalin kazananları ise şöyle;

Etkileyici Senaryo/Hikâye

Cam Adam

Ahmet Hakan Kurt

Başarılı Yönetmen