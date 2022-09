OTHELLO SENDROMU NEDİR?

Kişinin, partnerini aşırı şekilde kıskanmasına Othello Sendromu denir. Bu kıskançlık seviyesi patolojik boyuttadır ve çiftlerin hayatını önemli derece etkiler.

Kişi, devamlı olarak partnerinin onu aldattığını düşünür. Bu inanç öyle güçlüdür ki bazen bu sanrılar, şiddete bile dönüşebilir.

Bu rahatsızlığa, Othello denmesinin sebebi Shakespeare'e dayanır. Shakespeare'in "The Tragedy of Othello, the Moor of Venice” isimli eserinde, karısını çok kıskanan Othello bu yüzden karısını ve kendisini öldürür.