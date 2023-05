Dilan Çiçek Deniz: Beni bir an olsun yalnız bırakmıyor

"BENİ BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMIYOR"



Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçirerek kolunu kıran Deniz, "Ameliyat oldum, iyileşmeyi bekliyorum. Birkaç haftaya düzelecek sanırım. 'Amadeus' tiyatro oyunumuza ben seneye devam edeceğim. Mert, beni bir an olsun yalnız bırakmıyor" diyerek, sevgilisine övgüler yağdırdı.



"BERABER İYİLEŞMEYİ BEKLİYORUZ"



Yazıcıoğlu ise, "Yeni yaş, yeni dilekler... Bakalım... Dinleniyoruz, iyileşmeyi bekliyoruz diyebilirim. Her şeyin tadını çıkarıyoruz. İçeride Mert Dakak ve Leyla Tanlar var. Onlar da evlendiler" ifadelerini kullanarak, kahkaha attı.