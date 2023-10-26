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İFADESİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Kor, sorgusunda, cinayeti ceset bulunduktan 3 ay önce işlediğini itiraf etti. Kor, Dilek Diner ile boş ve atıl durumdaki otelde buluştuklarını kaydederek, "Buluştuktan sonra kavga etmeye başladık. Bana küfür, hakaret ve tehditler savurdu. Karşılıklı itiştik. İtiştikten sonra Dilek'in kafası duvara çarptı. Ben de boğazını sıkarak öldürdüm" dedi. Tevfik Kor, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.