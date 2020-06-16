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Oyuncu kimliğiyle tanınan Dilşad Çelebi, korona sürecinde seslendirdiği 'Bir Düş Bırak' isimli ilk single’yla müzik piyasasına adım attı.

Daha önce çeşitli dizilerde de rol alan Çelebi, sözlerini de yazdığı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Müziklerini eşi Samet Evci’nin yaptığı 'Bir Düş Bırak' isimli single, 10 Haziran’dan itibaren dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

"BİR DÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRDİM"

İlk single’yla müzik dünyasına adım atmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Dilşad Çelebi, duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

Bir düşümü daha gerçekleştirdim diyebilirim. Korona günleri elbette hem ülkemiz, hem de tüm dünya için büyük olumsuzluklar taşıyor. Ancak bugünlerde de üretmeye devam etmek gerekiyor. Umarım, 'Bir Düş Bırak' bu yaz en çok dinlenen şarkılardan biri olur.