Dinamo Ufa - Lokomotiv Moscow maçı öncesi rakamlar

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dinamo Ufa, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Lokomotiv Moscow takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Dinamo Ufa son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Lokomotiv Moscow son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 585 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Ufa galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 2.50, Lokomotiv Moscow galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Dinamo Ufa önceki hafta Tosno mücadelesinde 5-0 kazandı.

Lokomotiv Moscow, Arsenal-Tula karşılaşmaında 2-0 yenildi.

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