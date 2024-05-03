Cinayet böyle aydınlandı! Aracını satmaya çalışmışlar Sakarya'da kayıp olarak aranan Irak uyruklu bir kişinin cansız bedeni bulunmuş, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı. Bu arada olayın, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maktule ait aracın kayıt dışı satılmaya çalışıldığını tespit etmesi üzerine aydınlatıldığı belirtildi

Anadolu Ajansı Giriş: 03.05.2024 - 01:14 Güncelleme: 03.05.2024 - 01:14 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL