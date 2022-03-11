SPORT (İSPANYA)

"Kim bu Aktürkoğlu? Genç kanat oyuncusu Galatasaray'ın Barcelona karşısında en tehlikeli oyuncularından biri oldu. Aktürkoğlu adı Nou Camp'ta sürpriz yarattı. Domenec Torrent genç kanat oyuncusunu Barcelona'yı şaşırtmak için kilit rol verdi. Evet, adı bilinmiyor ancak bu Türk Galatasaray'da şimdiden 9 gol attı ve Avrupa'nın en büyük kulüpleri tarafından henüz fark edilmedi. Buna rağmen Atletico Madrid bu Türk'ü yakından takip ediyor."