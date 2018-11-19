Diş çürüğüne karşı süt tüketin!

Ağız ve diş bakımının doğru yapılması kadar dengeli beslenme de diş sağlığının korunması için en önemli etkenlerden. Uzmanlar, 19-25 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle diş çürüklerinin önüne geçmek için hijyenden sonra kalsiyum ve fosfat bakımından zengin olan süt tüketimine dikkat çekiyor