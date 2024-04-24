Diş implantı omurilik sıvısına giren ve ameliyatla iyileşen kişi hukuk mücadelesi veriyor

Bursa'da yaşayan Ramazan Yılmaz (40), geçen yıl temmuz ayında, çene kemiğinde sızlama şikayetiyle Nilüfer ilçesindeki özel bir kliniğe gitti. Diş hekimi A.D, dişlerinin sallandığını, bu nedenle çekilmesi gerektiğini söyleyip, implant tedavisi önerdi.

Dişini çektiren Yılmaz, implant uygulamasını kabul etti. İddiaya göre, çekilen dişin yerine yerleştirilmek istenen implant, Yılmaz'ın çene kemiği ile sol gözünün arkasındaki "orbita tabanı" olarak tabir edilen kemik çukurunu delerek beyin omurilik sıvısına girdi.

Acı içinde kalan Yılmaz'ın röntgenini çeken doktor, vidanın kemik çukurunda olduğunu görünce Yılmaz'ı, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

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Hastanede çekilen tomografi sonrası Yılmaz, ameliyata alındı. Sol gözünde geçici körlük oluşan 2 çocuk babası Yılmaz, operasyon sonrası sağlığına kavuşurken, diş hekimine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

"İMPLANTI EL YORDAMIYLA AĞZIMA SOKMAYA ÇALIŞTI" Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl temmuz ayında gittiği diş hekimi A.D'nin, dişlerinin sallandığını ve çekilmesi gerektiğini söylemesi üzerine tedaviyi kabul ettiğini belirterek, "Kendisine güvendik. Kendimizi emanet ettik. Dişlerimi çekti aynı gün röntgen bile çekmeden implant uygulaması yapmaya çalıştı. İmplant uygulamasını yaparken elindeki aletin bozuk olduğunu yardımcısına söyledi. Yardımcısı aleti aldı. Daha sonra bu arkadaş galiba tecrübesine dayanarak el yordamıyla sokmaya çalıştı vidayı ağzıma. İmplantı sokarken de kemik sesleri geldi. Normal olduğunu, sonuçta kemiğe monte edilen bir şey olduğunu söylediler. Daha sonra ikinci denemede çene kemiğim kırılıp ani bir sancı hissettim" diye konuştu.

Doktorun kendisini Bursa Uludağ Üniversitesi acil birimine götürdüğünü dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti: "Daha sonra oraya bıraktı, kaçtı. Yapılan tespitler sonucu implantın göz duvarını delip oradan beyin omurilik sıvısının olduğu bölgeye girdiği saptandı. Ameliyatımı yapmak için bayağı bir zorlandılar. Üç tane doktor kabul etmedi ameliyatı. Daha sonra Prof.Dr. Selçuk Yılmaz başarılı bir şekilde implantı yerinden çıkardı. Kendisi kaş üzerinden girip bunu yapabileceğini ama bu işlem sonucunda hayatımı kaybedebileceğimi, en iyi ihtimalle kör kalabileceğimi söyledi. Biz de kendisine güvendiğimizi söyledik. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Daha sonrasında diş hekimine defalarca görüşme talebinde bulundum ama kendisi duyarsız kaldı. Kendisinden şikayetçiyiz. Hukuki süreç başlatıldı."