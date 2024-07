Diş tedavisinde hepatit bulaştı!

Dişini çektirdikten bir süre sonra mide ağrısı ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu hastanede Hepatit C hastası olduğunu öğrenen Yıldız Şahin, 8 haftalık hap tedavisiyle sağlığına kavuştu.

AA'da yer alan habere göre İstanbul'da yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Yıldız Şahin, 20'lik dişini çektirdikten kısa süre sonra mide ağrısı çekmeye ve halsizlik yaşamaya başladı. Doktor doktor gezen kadın, yapılan tahlillerin ardından hepatit C virüsü kaptığını öğrendi.

"HALSİZLİKTEN YEMEK YİYEMEYECEK DURUMA GELDİM"

Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan tedavi sonrası sağlığına kavuşan Şahin, yaşadıklarını anlattı. Şahin, rahatsızlandığı dönemde halsizlikten yemek yiyemeyecek duruma geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Diş çekiminden iki ay sonra mide ağrısı başladı. Baş dönmeleri vardı, ayakta duramıyor, tat alamıyordum. Mide ağrısı sonrası tahlil verdim, hiçbir şey çıkmadı. MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde yaptırdığım tahlilde Hepatit C çıktı. Ardından tedavime başlandı. Günde 3 hap içmeye başladım. 8'inci haftadan sonra Hepatit C tamamen bitti. Şu an rutin kontrollerimi yaptırıyorum."

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Özer Demirtaş 10 GÜN HASTANEDE KALDI İlaç tedavisinden önce 10 gün hastanede kaldığını ve tüm vücudunun sapsarı olduğunu söyleyen Şahin, "Böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Diğer hastanelerde tanı koyamadılar. 'Stres veya gribal enfeksiyon olabilir.' dediler. Burada hızlı bir şekilde tedavim yapıldı." ifadelerini kullandı. "DİŞ OPERASYONU GEÇİRENLER ÇOK DİKKATLİ OLMALI" Sağlığına yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Şahin, diş operasyonu geçirenlerin çok dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Şahin'in tedavisini üstlenen MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Özer Demirtaş da 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla vatandaşlara diş operasyonlarında, manikür ve pedikür gibi işlemlerde hepatit virüsü kapmamaları için dikkatli olmaları çağrısında bulundu. KAN YOLUYLA BULAŞIYOR Hepatitin, karaciğeri tutabilen ve 5 grupta sınıflandırılan virüs enfeksiyonları olduğunu anlatan Demirtaş, "Bunlar Hepatit A, B, C, D ve E olarak tanımlandırılır. Bunlardan Hepatit A ve E enfeksiyonları genelde kontamine sularla, yani ağızdan alınan, kirli sıvı, hepatit virüsüyle enfekte olmuş sıvılardan bulaşabilir. Hepatit B ve C enfeksiyonları bizim özellikle farkındalığını artırmaya çalıştığımız enfeksiyonlardır. Damar yoluyla, vücut sıvılarıyla, kan yoluyla herhangi bir girişim yapıldığında bulaşabilir. Bu girişim diş operasyonu olabilir, dövme işlemleri olabilir, manikür ve pedikürden dahi bulaşabilir." diye konuştu. Demirtaş, Hepatit B ve C enfeksiyonlarının diğerlerine göre daha zorlu olduğunu vurgulayarak, ilk belirtilerde karaciğere yönelik bulguların ortaya çıkmadığını söyledi. Hastaların bu durumu; halsizlik, yorgunluk, ağrı, basit gribal semptomlar gibi de yaşayabildiğini anlatan Demirtaş, kimi hastalarda ise sarılık şikayetinin ortaya çıkabildiğini ifade etti.