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Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler

Giriş: 14.03.2019 - 08:16 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Dişlerinden şikayetçi olup, diş teli taktıran hatta gerekliyse diş ameliyatı olan o kişilerin öncesi ve sonrası fotoğrafları...

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    Bazılarımız, doğuştan güzel dişlere sahipken, bazılarımız ise kötü görünen dişlerimizle baş etmek zorunda kalıyoruz.

  • 2Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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    Ancak diş telleri sayesinde çarpık dişlerden kurtulup, istediğimiz gibi, güvenle gülümsemek mümkün.

     

     

  • 3Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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    İşte dişlerinden şikayetçi olup, diş teli taktıran hatta gerekliyse diş ameliyatı olan o kişilerin öncesi ve sonrası fotoğrafları... Aralarında ünlüler de yok değil...

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  • 21Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 23Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 24Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 25Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 26Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 27Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 30Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 31Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 32Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 33Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 34Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 35Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 36Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    36|72
  • 37Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    37|72
  • 38Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    38|72
  • 39Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 40Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 41Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 42Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    42|72
  • 43Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    43|72
  • 44Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    44|72
  • 45Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    45|72
  • 46Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    46|72
  • 47Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    47|72
  • 48Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    48|72
  • 49Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    49|72
  • 50Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    50|72
  • 51Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    51|72
  • 52Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    52|72
  • 53Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    53|72
  • 54Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    54|72
  • 55Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    55|72
  • 56Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    56|72
  • 57Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    57|72
  • 58Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    58|72
  • 59Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    59|72
  • 60Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    60|72
  • 61Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    61|72
  • 62Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    62|72
  • 63Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    63|72
  • 64Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    64|72
  • 65Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    65|72
  • 66Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    66|72
  • 67Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    67|72
  • 68Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    68|72
  • 69Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
    69|72
  • 70Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 71Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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  • 72Diş teli taktırdıktan sonra adeta evrim geçirdiler!
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