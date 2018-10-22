ABD'nin Indiana eyaletinde bulunan Indianapolis Hayvanat Bahçesi yetkilileri, bir dişi aslanın yavrularının babasını öldürdüğünü bildirdi. 8 yıldır birlikte olan aslan çiftinin 2015'te üç yavrusu olmuştu.

Yetkililer, Zuri adında 12 yaşındaki dişi aslanın 3 yavrusunun babası olan 10 yaşındaki Nyack isimli aslana saldırdığını, hayvanat bahçesinde bulunan görevlilerin aslanları ayıramadıklarını ve Nyack'ın boğularak öldüğünü söyledi.

Görevliler, aslan kafesinden gelen alışılmadık kükreme seslerini duyduklarını, olay yerine gittiklerinde Zuri'nin Nyack'ı boğazından yakalamış olduğunu söyledi. Aslanların arasında daha önce gözle görülür bir saldırganlığın olmadığını söyleyen görevliler, 8 yıldır beraber yaşayan aslanları tüm çabalara rağmen ayıramadıklarını belirtti.

Zuri'nin Nayck'ı hareket etmeyi kesene kadar boğazından tuttuğunu söyleyen görevliler, "Nyack muhteşem bir aslandı ve çok özlenecek" açıklamasında bulundu.

Indianapolis Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü David Hagan, "Personelimiz hayvanlarla güçlü bağlar kuruyor, böylece her türlü kayıp hepimizi etkiliyor. Nyack birçoğumuz için ailenin bir üyesi gibi" dedi.

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