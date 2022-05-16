Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD ile Türkiye'nin dışişleri bakan yardımcıları Washington'da bir görüşme yaptı.

"İkili, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ilişkinin altını çizdi ve ikili iş birliğine yönelik birçok başlığı görüştü." ifadesine yer verilen açıklamada, Sherman'in Türkiye'ye "Ukrayna konusunda verdiği güçlü ve açıktan destek için" teşekkür ettiği belirtildi.

Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ilişkiyi yeniden teyit eden ikili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı koyma, Putin ile yandaşlarına gerçek maliyetler yükleme ve NATO müttefikleri ile ortakları arasında dayanışma oluşturma ihtiyacını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın 18 Mayıs'ta New York'ta bir araya gelmesi bekleniyor.