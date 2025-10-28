Dışişleri Bakanlığı: Faşir'de işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki son gelişmelerin endişeyle takip edildiğini belirterek, "Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçen Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinde yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, Sudan'daki son gelişmeleri derin endişeyle takip ettiği ve konuyla ilgili Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada yer alan hususlara katıldığı belirtilerek, "Hızlı Destek Kuvvetlerinin kontrolüne geçen Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz." denildi.

Faşir şehri ve çevresindeki çatışmaların derhal sona erdirilmesi, masum sivillere yönelik saldırıların durdurulması, güvenli geçiş olanağı sağlanması ve insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik açık desteğimizi yineliyor ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğun önemini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.