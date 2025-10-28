Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı: Faşir'de işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı: Faşir'de işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da Hızlı Destek Güçlerinin (HDK) kontrolüne geçen Faşir kentinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 22:03 Güncelleme: 28.10.2025 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri: Faşir'de işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki son gelişmelerin endişeyle takip edildiğini belirterek, "Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçen Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

        Bakanlık, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinde yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Türkiye'nin, Sudan'daki son gelişmeleri derin endişeyle takip ettiği ve konuyla ilgili Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada yer alan hususlara katıldığı belirtilerek, "Hızlı Destek Kuvvetlerinin kontrolüne geçen Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz." denildi.

        Faşir şehri ve çevresindeki çatışmaların derhal sona erdirilmesi, masum sivillere yönelik saldırıların durdurulması, güvenli geçiş olanağı sağlanması ve insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

        REKLAM

        Açıklamada, "Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik açık desteğimizi yineliyor ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğun önemini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Sudan'daki çatışmalar

        Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

        Dünyanın en büyük insani krizine neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

        Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

        5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

        HDK, 26 Ekim'de Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümeni'ni aldığını iddia etmişti.

        Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, "HDK, dün akşam Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentinde vahşi bir katliam gerçekleştirdi." ifadesi kullanılmıştı.

        Açıklamada, söz konusu güçlerin "silahsız sivilleri öldürerek etnik temizlik suçu işlediği" öne sürülmüştü.

        Ağın sahadaki ekiplerinden gelen bilgilere göre, bölgede tam bir güvenlik kaosu yaşandığı için etkilenen alanlara ulaşmanın son derece zor olduğu ve "ölü sayısının onlarca kişiyi aştığı" ifade edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar