Suriye'den yapılan skandal açıklamaya tepki! 0:00 / 0:00

Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılı nedeniyle resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Esad güdümündeki Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Suriye toprağı olduğunu öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Şam rejiminin sözde Halk Meclisinin bir açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 2, 2021

"TÜRKİYE GEREKLİ KARŞILIĞI VERME AZİM VE KARARLILIĞINA SAHİPTİR"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi’nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz.

Bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür.

Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir.