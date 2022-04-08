Dışişleri'nden 'Kramatorsk' açıklaması 0:00 / 0:00

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Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu elim olay, sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz.

KRAMATORSK SALDIRISI

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya'nın Kramatorsk tren istasyonuna düzenlediği roket saldırısında 30'dan fazla insan öldü, 100'den fazla yaralı var" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov ise, Donetsk bölgesindeki bazı tren istasyonlarını vurduklarını doğrulamış; fakat saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını öne sürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketle vurduğu haberlerini inkar etti. Ukraynalı yetkililer ise akşam saatlerinde Rusya'nın Kramatorsk tren istasyonuna düzenlediği roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.