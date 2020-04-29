HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından Türkiye'yi hedef alan açıklama hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün ülkemizin Libya’da aşırılık yanlısı teröristleri desteklediği yönündeki ithamı, bu ülkenin Libya’da çevirdiği dolapları örtbas etme gayretinin açık ve net ifadesidir.

Mısır yönetiminin Libya’da askeri diktatörlük oluşturmayı hedefleyen Hafter’i desteklemesi şaşırtıcı değildir. Bir yandan BM Güvenlik Konseyi'nin 2259 sayılı kararıyla onaylanmış bulunan Libya Siyasi Anlaşması’nı reddetmek suretiyle uluslararası meşruiyeti tanımayacağını alenen beyan eden bu savaş ağasına destek verirken, bir yandan da Libya’da siyasi çözüm sürecine bağlılık iddia etmek ise yaman bir çelişkidir.

Mısır yönetimi, Libya’da siyasi çözümü gerçekten teşvik etmek istiyor ve Libya halkının esenliğini önemsiyorsa, Hafter’in darbe teşebbüslerine verdiği desteği derhal kesmelidir." ifadeleri kullanıldı.