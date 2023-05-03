Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

4 köpek dişi

Köpek dişleri, kesici dişlerin yanında oturan keskin, sivri dişlerdir. Alt ve üst çenede ikişer tane olmak üzere toplam dört tane bulunur. Uzun ve sivridirler ve et gibi gıda maddelerini kavramak ve yırtmak için gereklidirler. Bu nedenle köpekler aslanlar ve kaplanlar gibi etoburlarda ve kurgusal dünyada, hatta vampirlerde daha iyi gelişmiştir!