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Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

Her diş tipi (kesici dişler, köpek dişleri, küçük azı dişleri ve azı dişleri), kemirmekten sindirim için gıda maddelerini parçalamaya kadar farklı bir amaca hizmet eder. Hiç aynaya bakıp dişlerimizin neden farklı şekil ve boyutlarda olduğunu merak ettiniz mi?

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  • Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

    Dişler yiyecek parçalarını parçalamamıza, kelimeleri telaffuz etmemize ve yüzümüze yapısal bir şekil vermemize yardımcı olur. Ağzımızdaki farklı tipteki dişlerin özel rolleri vardır, dolayısıyla çeşitlilikleri vardır. Farklı diş tiplerine ve sahip olduğumuz diş setlerinin faydalarına geçelim!
  • Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

    DİŞ ÇEŞİTLERİ

    Her dişin şekli, ona yiyecekleri çiğnemek için özel bir işlev verir.
  • Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

    8 kesici diş

    Ağzınızdaki en öndeki dişlere kesici dişler denir. Alt ve üst çenede dörder adet olmak üzere toplam sekiz adet bulunur. Bu dişler yassı ve ince olup keski şeklindedir. Kesici dişler, çiğneme işlemine başlarken yiyecekleri daha küçük parçalara ayırmanıza ve ısırmanıza yardımcı olur. Ayrıca kelimeleri telaffuz etmenize ve dudaklarınızı ve yüz yapınızı desteklemenize yardımcı olurlar.
  • Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

    4 köpek dişi

    Köpek dişleri, kesici dişlerin yanında oturan keskin, sivri dişlerdir. Alt ve üst çenede ikişer tane olmak üzere toplam dört tane bulunur. Uzun ve sivridirler ve et gibi gıda maddelerini kavramak ve yırtmak için gereklidirler. Bu nedenle köpekler aslanlar ve kaplanlar gibi etoburlarda ve kurgusal dünyada, hatta vampirlerde daha iyi gelişmiştir!
  • Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

    8 küçük azı dişi

    Küçük azı dişleri, köpek dişlerinin arkasında yer alan, ağzınızın arkasına doğru uzanan daha büyük, daha düz dişlerdir. Bu dişler çıkıntılı düz bir yüzeye sahiptir. Küçük azı dişleri, yiyecekleri çiğnemeye ve öğütmeye yardımcı olarak yutulacak kadar küçük hale getirir. Tamamen yetişkin yetişkinlerin ağızlarında genellikle 8 küçük azı vardır. Dördü üstte ve dördü altta bulunur. Küçük çocukların küçük azı dişleri yoktur. Bunlar ilk olarak çocuklar 10-12 yaşlarındayken kalıcı dişler olarak görünürler.
  • Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

    8-12 azı dişi

    Azı dişleri tüm dişlerimizin en büyüğüdür. Yiyecekleri çiğnemelerine ve öğütmelerine izin veren çıkıntılara sahip geniş, düz bir yüzeye sahiptirler. Yetişkinlerde altısı alt ve üst çenede olmak üzere 12 kalıcı azı dişi bulunurken, çocuklarda sekiz süt azı dişi vardır.
  • Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

    Son çıkan azı dişleri genellikle 17-21 yaşları arasında çıkan 20 yaş dişleri veya üçüncü azı dişleridir. Bunlar diş dizisinin sonunda, çenenin uzak köşelerinde bulunurlar. Bazı kişilerde dört yirmilik diş de olmayabilir veya dişler kemikte sürmeden kalabilir ve ağızda hiç görünmeyebilir.
  • Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

    Geçici diş ve kalıcı diş

    Bir kişinin sahip olduğu dişlerin sayısı ve türleri yaşlandıkça değişir. Tipik olarak, insanların yaşamları boyunca iki takım dişi vardır: birincil veya süt dişleri ve kalıcı veya yetişkin dişleri.
  • Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

    Yaklaşık altı aylıkken bebekler, süt dişleri veya süt dişleri olarak da adlandırılan ilk süt dişlerini geliştirir. Yeni süt dişleri, bebek yaklaşık iki yaşına gelene ve süt dişleri tamamen çıkana kadar her iki ayda bir çıkmaya devam eder. Bunlar geçicidir, dolayısıyla adı yaprak dökendir.
  • Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

    Kalıcı dişler çocukluk boyunca süt dişlerinin altındaki kemikte büyürken, süt dişlerinin kökleri diş etleri tarafından emilmeye başlar. Bu onları gevşetir ve düşmelerine izin vererek kalıcı dişlerin yerlerini alması için yer açar. Bu kalıcı dişlere yetişkin dişleri de denir. Çocuklar genellikle altı yaş civarında dişlerini kaybetmeye başlar ve süreç 12 yaş civarında tamamlanır.
  • Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

    Kalıcı dişlerimiz arasında kesici dişler, köpek dişleri, küçük azı ve azı dişleri bulunur. Geçici (süt) diş setinde küçük azı dişleri yoktur. Süt azı dişlerinin yerini alan dişlere birinci ve ikinci küçük azı dişleri denir. Çene kemikleri ergenlik boyunca büyüdüğü için azı dişlerinin kaplaması için fazladan boşluk oluşur. İlk kalıcı azı dişleri genellikle altı yaş civarında, ikinci kalıcı azı dişleri ise 12 yaş civarında çıkar.
  • Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

    Üçüncü kalıcı azı dişleri veya bilgelik dişleri genellikle 17 ila 25 yaşlarına kadar sürmezler, ancak bazen hiç çıkmazlar - çenede gömülü kalırlar - veya hiç olmazlar. Toplamda, bu 32 kalıcı diş yapar!

    Ortalama bir yetişkinde 20 adet süt dişi bulunurken, 32 adet kalıcı diş vardır.
  • Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?

    Farklı diş türleri - kesici dişler, köpek dişleri, küçük azı dişleri ve azı dişleri - yiyeceklerimizi düzgün bir şekilde çiğnememize ve sindirim için parçalamamıza yardım etmede benzersiz ve önemli roller oynarlar. Dişler ayrıca kelimeleri telaffuz etmemize ve yüzümüzü şekillendirmemize yardımcı olur. Hayatımız boyunca iki set dişimiz olur; 20'lik geçici bir set ve 32'lik kalıcı bir set diş.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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