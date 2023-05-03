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Yeterince su içmediğinizde vücudunuza ne olur?

Ortalama bir yetişkinin ağırlığının yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşur. Yaş, vücut kompozisyonu, cinsiyet ve sağlık kesin yüzdeyi etkileyebilir, ancak yine de vücudunuzun çoğunluğu sudan oluşur. Su, vücudunuzdaki her sistem için gereklidir ve kapsamlı bir işlev listesine sahiptir. Peki, bu kadar hayati bir öneme sahip olan suyu yeterince tüketmediğinizde vücudunuza ne olur?

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  • Yeterince su içmediğinizde vücudunuza ne olur?

    Su, vücudunuzun idrar yoluyla atıklardan kurtulmasına yardımcı olur, vücudunuzun terleme yoluyla sağlıklı bir sıcaklığı korumasına yardımcı olur ve beyni ve gelişmekte olan fetüsü koruyan sıvının bir bileşenidir. Bunlar, suyun gerekli olduğu önemli rollerden yalnızca birkaçıdır. Sağlıklı vücut fonksiyonlarını desteklemedeki ayrılmaz rolü göz önüne alındığında, yeterince su içmemenin etkileri istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
  • Yeterince su içmediğinizde vücudunuza ne olur?

    ABD Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademilerine göre;

    - Yetişkin erkekler günde 15,5 bardak,

    - Kadınlar ise 11,5 bardak sıvı tüketmeli.

    Günde 8 fincanın sıvı bir hedef olduğunu öğrenmiş olabilirsiniz ve bu bazı insanlar için makul olsa da, önerilen günde 11,5 ila 15,5 fincan, daha geniş bir yelpazede bireyler için yeterli hidrasyon sağlar.
  • Yeterince su içmediğinizde vücudunuza ne olur?

    Yeterince su içtiğinizden emin olmak, sulu kalmanın en iyi yollarından biri olsa da iyi haber şu ki, sıvı alımınızı artırmanın tek yolu su değil. Aslında, kendinizi bu sıvı hedefinin altında bulursanız, bir gün içinde tükettiğiniz tüm sıvılar sıvı alımınıza katkıda bulunabilir. Su, çay, kahve, meyve suyu ve süt, kendinizi nemlendirmenin birkaç yoludur ve meyve ve sebzeler de yardımcı olabilir. Kavun, kereviz, salatalık ve domates, hidrasyon hedefinize katkıda bulunacak ürünlerden sadece birkaçıdır.
  • Yeterince su içmediğinizde vücudunuza ne olur?

    Su vücutta pek çok işleve hizmet ettiğinden, az tüketilen sıvıların önemli ve endişe verici etkileri olması şaşırtıcı değildir. İşte yeterli su içilmediğinde vücudunuzda meydana gelebilecek etkiler…
  • Yeterince su içmediğinizde vücudunuza ne olur?

    Daha aç hissedebilirsin

    Gün boyunca normalden daha aç hissediyorsanız, bunun nedeni yeterince sıvı içmemeniz olabilir. Susuz kaldığınızda vücudunuz, vücudunuzda su tutan daha tuzlu veya nişastalı yiyecekler yemeniz için size açlık işaretleri verebilir. Bir dahaki sefere bir avuç kraker almak üzereyken, bunun seni tatmin edip etmediğini görmek için önce biraz su içmeyi dene. Karbonhidrat bazlı yiyecek ve içecek ve sodyum gibi elektrolitler hidrasyona yardımcı olabilirken, sade eski su da işe yarar ve sizi fazla kalori tüketmekten alıkoyabilir.
  • Yeterince su içmediğinizde vücudunuza ne olur?

    Baş ağrısı çekebilirsiniz

    Baş ağrılarına bir dizi faktör neden olabilirken, dehidrasyon en büyük suçludur. Bir dahaki sefere başın ağrıdığında ağrı kesici almak yerine, önce biraz su içmeyi dene. Gelecekteki baş ağrılarından kaçınmak için, sıvıları azaltmadan önce bir dehidrasyon semptomunun ortaya çıkmasını beklemek yerine, gün boyunca sürekli olarak su için. Genel bir kural olarak, susadığınızı hissediyorsanız, o gün sıvı alımınızı çoktan geride bırakmış olabilirsiniz.
  • Yeterince su içmediğinizde vücudunuza ne olur?

    Kabız hissedebilirsiniz

    Sıvı, vücudunuzdaki eklemleri ve dokuları yağlamaya yardımcı olur ve ayrıca içeriğin sindirim sisteminizden geçişine yardımcı olur. Yeterince sıvı içmediğinizde, bu dışkı çıkarma sürecini yavaşlatabilir ve rahatsız edici bir birikime yol açabilir. Banyo ziyaretleri arasındaki daha uzun süreye ek olarak, dışkınız da sertleşebilir, bu da tuvalete giderken ıkınmaya neden olabilir ve sonuç olarak hemoroit riskinizi artırabilir.
  • Yeterince su içmediğinizde vücudunuza ne olur?

    Kendinizi daha yorgun hissedebilirsiniz

    Kafeinli ve şekerli içecekler size enerji verecek içeceklerse, enerjinizi artırmak için bu içeceklerden bazılarını su ile değiştirmeyi deneyin. Bu, daha iyi hidrasyona yol açabilir ve içeceğinizi içtikten bir veya iki saat sonra hissedebileceğiniz kafein ve şeker "akşamdan kalma" durumunu azaltabilir. Kafeinli içecekler genel hidrasyonunuza katkıda bulunurken, hafif bir idrar söktürücü etkisi vardır ve bu da idrara çıkmanın artmasına neden olur.
  • Yeterince su içmediğinizde vücudunuza ne olur?

    Sıcak çarpması riskinizi artırabilirsiniz

    Isı krampları, sıcak bitkinliği ve sıcak çarpması dehidrasyonla ilişkilidir. Bu koşulları sporla ilişkilendirebilseniz de, ürettikleri korkutucu semptomlara herkes duyarlıdır. Nemli, sıcak bir ortam mevcut dehidrasyonu şiddetlendirebilir ve bu ısı hastalıklarından birini yaşama şansınızı artırabilir. Sıcak çarpması, sıcak, kuru cilt, yüksek vücut ısısı ve halsizlik ile karakterize edilebilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, sıvı içmeli ve hemen bir sağlık uzmanına başvurmalısınız.
  • Yeterince su içmediğinizde vücudunuza ne olur?

    Metabolizmanız yavaşlayabilir

    Yeterince sıvı içmenin o kadar çok faydası vardır ki bunlardan biri kilo vermek olabilir. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, yaklaşık 17 ons su içtikten sonra katılımcıların metabolizmasında yüzde 30'luk bir artış bulan araştırmayı belgeledi. Araştırmacılar ayrıca, su alımınızı günde 1,5 litre artırmanın bir yıl boyunca fazladan 17.400 kalori yakabileceğini belirtti! Bu, kilo verme hedeflerinizde büyük bir fark yaratabilir.
  • Yeterince su içmediğinizde vücudunuza ne olur?

    Odaklanmakta zorluk çekebilirsiniz

    Elinizdeki işe dikkatinizi vermekte zorlanıyor musunuz? Bu, hidrasyon durumunuzla ilgili olabilir. Araştırmalara göre beyninizin yüzde 80'i sudan oluşuyor ve hafif bir susuzluk bile hafızanızı ve dikkat sürenizi etkileyebilir. Aslında, daha şiddetli dehidrasyon seviyeleri, kafa karışıklığı ve deliryum gibi daha da ciddi nörolojik semptomlar gösterir.
  • Yeterince su içmediğinizde vücudunuza ne olur?

    Kalp atış hızınız artabilir

    Çalışırken veya televizyon seyrederken ya da günlük koşunuza giderken, normalden daha yüksek bir kalp atış hızı fark ederseniz, bu su kaybıyla ilgili olabilir. Yeterince sıvı içmediğinizde, kalbiniz vücudunuza kan pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır ve bu da daha yüksek bir kalp atış hızına neden olur. Kardiyovasküler sisteminizin daha verimli çalışmasını sağlamak için güne bol sıvı ile başlayın ve gün boyunca düzenli olarak su ve diğer sıvılara ulaşın.

    Kaynak: Mayo Clinick, National Library of Medicine

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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