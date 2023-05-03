Yeterince su içmediğinizde vücudunuza ne olur?

Kalp atış hızınız artabilir

Çalışırken veya televizyon seyrederken ya da günlük koşunuza giderken, normalden daha yüksek bir kalp atış hızı fark ederseniz, bu su kaybıyla ilgili olabilir. Yeterince sıvı içmediğinizde, kalbiniz vücudunuza kan pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır ve bu da daha yüksek bir kalp atış hızına neden olur. Kardiyovasküler sisteminizin daha verimli çalışmasını sağlamak için güne bol sıvı ile başlayın ve gün boyunca düzenli olarak su ve diğer sıvılara ulaşın.

Kaynak: Mayo Clinick, National Library of Medicine