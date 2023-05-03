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Kuşlar neden V şeklinde uçar?

Doğada hiçbir şey rastgele meydana gelmiyor; tıpkı kuşların uçmak için V şeklini alması gibi. Kuşlar bunu iyi bir sebepten dolayı yapıyor üstelik aynı mantık uçaklarda da kullanılıyor.

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  • Kuşlar neden V şeklinde uçar? Kuş sürülerinin V şeklinde uçmasının sebebi nedir?

    Bilim, kuşların neden V şeklinde uçtuğuna dair birçok araştırma yaptı. Sebepleri hâlâ kesin olarak bilinemese de şu ana kadar yapılan çalışmalar, oldukça mantıklı cevaplar sunuyor.

    Aynaklar üzerinde yapılan bir araştırma, bu büyük kanatlı kuşların, bir önceki kuşun hava akımını yakalamak ve uçuş sırasında enerji tasarrufu yapmak için kanat uçlarını dikkatlice konumlandırdıklarını ve kanat çırpmalarını senkronize ettiklerini ortaya koyuyor.
  • Kuşlar neden V şeklinde uçar? Kuş sürülerinin V şeklinde uçmasının sebebi nedir?

    2014 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre; kuşlar, kanat hareketlerini en yakınındaki diğer kuşa göre ayarlıyor. İki kuş arasında yakalanan uçuş uyumu, yukarı yönlü hava hareketini daha iyi kullanmalarını ve daha az hareketle, daha kolay uçabilmelerini sağlıyor.
  • Kuşlar neden V şeklinde uçar? Kuş sürülerinin V şeklinde uçmasının sebebi nedir?

    Bunu, karlı bir yolda, öndeki kişinin ayak izlerini takip etmek olarak düşünebiliriz. Sizin için temizlenmiş karlı bir yolda yürümek daha kolay olurdu, değil mi? Kuşlarda da bu mantık geçerli.

    Bunun tam tersini düşünürsek yani kuşların rastgele şekillerle uçtuğunu varsayarsak, kanat hareketleri arasında yaşanan uyumsuzluk, hava akımının etkisini en aza indiriyor. Bu, muhtemelen kuşların sürü halinde uçmasını engellemezdi ama harcayacakları enerji açısından büyük fark yaratırdı.
  • Kuşlar neden V şeklinde uçar? Kuş sürülerinin V şeklinde uçmasının sebebi nedir?

    Üstelik, V şeklinde uçmak sadece kuşlara özgü değil. Bugün, birçok jet uçak da V şeklinde konumlanarak birbirlerinin hava akımından yararlanıyor.

    Diğer bir sebep olarak, onlarca kuşun olduğu sürüde özellikle göç halindeyken V şeklinde uçmak, grubun liderini takip etmeyi kolaylaştırıyor.

    Kaynak: Science, Nature, Tubitak

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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