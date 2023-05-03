Kuşlar neden V şeklinde uçar?

Bilim, kuşların neden V şeklinde uçtuğuna dair birçok araştırma yaptı. Sebepleri hâlâ kesin olarak bilinemese de şu ana kadar yapılan çalışmalar, oldukça mantıklı cevaplar sunuyor.

Aynaklar üzerinde yapılan bir araştırma, bu büyük kanatlı kuşların, bir önceki kuşun hava akımını yakalamak ve uçuş sırasında enerji tasarrufu yapmak için kanat uçlarını dikkatlice konumlandırdıklarını ve kanat çırpmalarını senkronize ettiklerini ortaya koyuyor.