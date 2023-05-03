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Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

Kadınlarda karşılaşılan kanserler arasında birinci sırada yer alan meme kanseri hemen her yaş grubundan kadını etkileyebilen son derece önemli hastalıklardan biridir. Meme kanserini önleme, alkolü sınırlamak ve fiziksel olarak aktif kalmak gibi sağlıklı alışkanlıklarla başlar. Meme kanseri riskinizi azaltmak için neler yapabileceğinizi iyi bilmek oldukça önemli.

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  • Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

    Meme kanseri geliştirme konusunda endişeleriniz varsa, meme kanserini önlemeye yardımcı olmak için atabileceğiniz adımlar olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Aile öyküsü gibi bazı risk faktörleri değiştirilemez. Bununla birlikte, riskinizi azaltmak için yapabileceğiniz yaşam tarzı değişiklikleri etkili bir yoldur.
  • Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

    Küresel kanser insidansı incelendiğinde kadınlarda en sık karşılaşılan bu kanser türünün;

    - 2018 yılı itibari ile 2.088.849 kadını etkilediği,

    - Kadınlarda görülen kanserler arasında meme kanseri oranının yüzde 25’ten fazla olduğu,

    Yani kanser hastalığına yakalanan her 4 kadından 1’inin meme kanserine yakalandığı söylenebilir.

    - Yine 2018 küresel kanser insidansı sonuçlarına göre kadınlarda ölümle sonuçlanan kanser hastalıkları arasında meme kanseri yüzde 15 oranla birinci sırada yer alır.
  • Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

    Toplum sağlığını oldukça etkileyen bu kanser türü ile mücadele kapsamında erken tanı faktörü kritik önem taşır. Hastalığın erken evrede fark edilmesi için öncelikle bu hastalığı tam anlamıyla tanımak, sık karşılaşılan belirti ve bulgular hakkında eksiksiz bilgi sahibi olmak, doğru zamanda mamografi çekimi ile hastalığı teşhis edebilmek oldukça önemlidir.
  • Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

    MEME KANSERİ RİSKİMİ AZALTMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM?

    Araştırmalar, yaşam tarzı değişikliklerinin yüksek risk altındaki kadınlarda bile meme kanseri riskini azaltabileceğini gösteriyor.

    Meme kanseri riskinizi azaltmak için:
  • Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

    Alkolü sınırlayın

    Ne kadar çok alkol içerseniz, meme kanserine yakalanma riskiniz o kadar artar. Alkolün meme kanseri riski üzerindeki etkisine ilişkin araştırmaya dayanan genel öneri, küçük miktarlar bile riski artırdığından, kendinizi günde birden fazla içki ile sınırlamanızdır.
  • Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

    Sağlıklı kilonuzu koruyun

    Kilonuz sağlıklıysa, bu ağırlığı korumak için çalışın. Kilo vermeniz gerekiyorsa, bunu başarmak için sağlıklı stratejiler konusunda doktorunuza danışın. Her gün yediğiniz kalori miktarını azaltın ve egzersiz miktarını yavaşça artırın.
  • Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

    Fiziksel olarak aktif olun

    Fiziksel aktivite, meme kanserini önlemeye yardımcı olan sağlıklı bir kiloyu korumanıza yardımcı olabilir. Sağlıklı yetişkinlerin çoğu, haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik aktivite veya haftada 75 dakika şiddetli aerobik aktivite ve ayrıca haftada en az iki kez kuvvet antrenmanı hedeflemelidir.
  • Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

    Postmenopozal hormon tedavisini sınırlayın

    Kombinasyon hormon tedavisi meme kanseri riskini artırabilir. Hormon tedavisinin riskleri ve yararları hakkında doktorunuzla konuşun. Belirtilerinizi hormonal olmayan tedaviler ve ilaçlarla yönetebilirsiniz. Kısa süreli hormon tedavisinin faydalarının risklerinden daha fazla olduğuna karar verirseniz, sizin için uygun olan en düşük dozu kullanın ve hormon aldığınız sürenin uzunluğunu doktorunuzun izlemesini sağlayın.
  • Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

    Emzirme, meme kanserini önlemede rol oynayabilir. Ne kadar uzun süre emzirirseniz, koruyucu etki o kadar artar.
  • Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

    SAĞLIKLI BESLENME MEME KANSERİNİ ÖNLEYEBİLİR Mİ?

    Sağlıklı bir diyet yemek, bazı kanser türlerinin yanı sıra diyabet, kalp hastalığı ve inme riskinizi azaltabilir. Örneğin, sızma zeytinyağı ve karışık kuruyemişlerle desteklenmiş bir Akdeniz diyeti yiyen kadınların meme kanseri riski azalabilir. Akdeniz diyeti çoğunlukla meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, baklagiller ve fındık gibi bitki bazlı gıdalara odaklanır. Akdeniz diyetini uygulayan kişiler, tereyağı yerine zeytinyağı gibi sağlıklı yağları tercih eder ve kırmızı et yerine balık yerler.

    Sağlıklı bir kiloyu korumak da meme kanseri önlemede önemli bir faktördür.
  • Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

    DOĞUM KONTROL HAPLARI İLE MEME KANSERİ ARASINDA BİR BAĞLANTI VAR MI?

    Doğum kontrol hapları ve hormon salgılayan RİA'ları içeren hormonal kontrasepsiyonun meme kanseri riskini artırdığına dair bazı kanıtlar var. Ancak risk çok küçük kabul edilir ve hormonal kontraseptif kullanmayı bıraktıktan sonra azalır.
  • Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

    Hormonal kontraseptif kullanımı ile meme kanseri arasında bir ilişki olduğunu gösteren yakın tarihli bir çalışma, en az bir yıl boyunca hormonal kontrasepsiyon kullanan her 7.690 kadın için bir ek meme kanseri beklenebileceğini belirledi.
  • Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

    Kontraseptif seçeneklerinizi doktorunuza danışabilirsiniz. Ayrıca adet kanamasını kontrol etmek, istenmeyen gebeliği önlemek ve endometriyal kanser ve yumurtalık kanseri dahil olmak üzere diğer kanserlerin riskini azaltmak gibi hormonal kontrasepsiyonun faydalarını da göz önünde bulundurun.
  • Meme kanseri kaderiniz olmasın, önlemek mümkün! Riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

    BAŞKA NE YAPABİLİRİM?

    Meme kanseri tespiti konusunda uyanık olun. Göğüslerinizde yeni bir yumru veya cilt değişikliği gibi herhangi bir değişiklik fark ederseniz, doktorunuza danışın. Ayrıca, kişisel geçmişinize göre mamogramlara ve diğer taramalara ne zaman başlayacağınızı doktorunuza sorun.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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