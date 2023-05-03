SAĞLIKLI BESLENME MEME KANSERİNİ ÖNLEYEBİLİR Mİ?

Sağlıklı bir diyet yemek, bazı kanser türlerinin yanı sıra diyabet, kalp hastalığı ve inme riskinizi azaltabilir. Örneğin, sızma zeytinyağı ve karışık kuruyemişlerle desteklenmiş bir Akdeniz diyeti yiyen kadınların meme kanseri riski azalabilir. Akdeniz diyeti çoğunlukla meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, baklagiller ve fındık gibi bitki bazlı gıdalara odaklanır. Akdeniz diyetini uygulayan kişiler, tereyağı yerine zeytinyağı gibi sağlıklı yağları tercih eder ve kırmızı et yerine balık yerler.

Sağlıklı bir kiloyu korumak da meme kanseri önlemede önemli bir faktördür.