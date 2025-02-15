Diyanet, Fatih Süleyman Denizolgun hakkında hukuki işlem başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde sosyal medya platformu X üzerinden Fatih Süleyman Denizolgun tarafından yapılan paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Söz konusu ziyaret, o dönemde milletvekili olan Fatih Süleyman Denizolgun'un ısrarlı görüşme talebi üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tarafından belirlenen randevu çerçevesinde gerçekleşmiştir. Görüşmenin, kendisinin davet edilmesi suretiyle yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Süleyman Denizolgun isimli şahsın sosyal medya platformu X üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’a yönelttiği ithamlar üzerine bir açıklama yaparak, asılsız iddialar ve iftiralar hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. pic.twitter.com/YOGaChgrh6 — Diyanet (@diyanetbasin) February 15, 2025

Fatih Süleyman Denizolgun'un, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen dile getirdiği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da hikayenin içine katarak belirttiği asılsız iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, iddia edilen "Kurişiler" isimli grup ve bu grubun başındaki kişiyle herhangi bir tanışıklığı, görüşmesi ya da ilişkisi bulunmamaktadır.

Şahsın ortaya attığı asılsız iddialar ve iftiralar hakkında hukuki süreç başlatılacak olup, gerekli suç duyurusu yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."