Diyarbakır'da işçi iskele altında kaldı

Diyarbakır'da iskele altında kalan işçi kurtarılamadı
Diyarbakır'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi Abdulkadir Kömür, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Giriş: 05.12.2023 - 15:56 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:56
Diyarbakır'ın Sur ilçesi Savaş Mahallesi Köprülü Sokak'ta restorasyon çalışmalarının yapıldığı alanda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İşçi Abdulkadir Kömür'ün (53) üzerine, dinlediği sırada inşaat iskelesi düştü.
Yaralanan Kömür için ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kömür, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.