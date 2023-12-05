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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da işçi iskele altında kaldı

        Diyarbakır'da iskele altında kalan işçi kurtarılamadı

        Diyarbakır'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi Abdulkadir Kömür, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:56 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:56
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        Diyarbakır'da işçi iskele altında kaldı
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        Diyarbakır'ın Sur ilçesi Savaş Mahallesi Köprülü Sokak'ta restorasyon çalışmalarının yapıldığı alanda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İşçi Abdulkadir Kömür'ün (53) üzerine, dinlediği sırada inşaat iskelesi düştü.

        Yaralanan Kömür için ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kömür, kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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