Diyarbakır'da kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Diyarbakır'da iki kişi arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ebedin Karataş, boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. 52 yaşındaki Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde iddiaya göre Tello G. ile Veysi N. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tello G., Veysi N.'nin bıçak darbeleriyle yaralandı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Ebedin Karataş da, Veysi N.'nin savurduğu bıçakla boğazından ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ebedin Karataş, doktorların müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Karataş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Zirve Mahallesi’ndeki aile kabristanında defnedildi.
Tello G.’nin hastanedeki tedavisi sürerken, olayın ardından kaçan Veysi N.'nin yakalanması çalışma başlatıldı.